18 Giugno 2026
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18 Giugno 2026

Trigno ed Ermal Meta, Irrecuperabile: il significato e il testo del nuovo singolo

La prima collaborazione tra Trigno, vincitore di Amici 24, ed Ermal Meta è un inno all'imperfezione.

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Trigno ed Ermal Meta, foto promo del singolo Irrecuperabile
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Testo e significato di Irrecuperabile, il nuovo singolo di Trigno con Ermal Meta, in uscita venerdì 19 giugno per Warner Records / Warner Music Italy.

È la prima collaborazione tra i due cantautori, un incontro tra generazioni diverse: da una parte Trigno, vincitore della categoria Canto di Amici 24, dall’altra Ermal Meta, autore e interprete con una carriera ormai lunga alle spalle.

Il brano arriva dopo i singoli con cui Trigno ha chiuso il 2025 e aperto il 2026, Ragazzina e Parcheggio a ore, che ne avevano segnato la crescita verso una scrittura più dichiaratamente cantautorale, e dopo l’EP d’esordio A un passo da me.

Al centro di Irrecuperabile c’è una domanda: sono i nostri successi o i nostri errori a definirci? Da qui parte un brano che trasforma la parola del titolo, di solito una condanna, in una rivendicazione.

Trigno e Ermal MetaIrrecuperabile: il significato del brano

In una società che pretende persone senza difetti, dire “sono irrecuperabile” diventa una provocazione e, allo stesso tempo, una presa di coscienza. Il brano lavora sull’idea che gli sbagli, anche quelli che sembrano definitivi, non bastino a definire chi siamo, e che ci sia sempre la possibilità di ricominciare. È un tema che i due cantautori affrontano ciascuno con le proprie immagini, raccontando l’importanza di vivere con la giusta leggerezza i momenti più bassi.

È lo stesso Trigno a spiegare il senso del pezzo:

“Un inno all’imperfezione, alle seconde possibilità, alle scelte sbagliate, che però non ci definiscono mai come esseri umani, perché tutti abbiamo l’enorme privilegio di poter ricominciare, perché nessuno è mai davvero irrecuperabile.”

Il testo di Irrecuperabile

Di seguito i versi del brano diffusi in anteprima, inseriti nel contesto dell’analisi. Nel passaggio iniziale il brano mette in fila gli errori e le occasioni mancate, per poi ribaltarne il senso:

L’errore più grande del mondo
Lo sbaglio di un metro, una virgola, un secondo
Irrecuperabile
La noia di ogni giorno
La voglia di cambiare il mondo
Ci scivola addosso, ma…

Crediti del brano

Titolo: Irrecuperabile
Artisti: Trigno feat. Ermal Meta
Etichetta: Warner Records / Warner Music Italy
Uscita: 19 giugno 2026

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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