trigNO: i primi live dopo Amici 24 registrano il sold out

trigNO: sold out i concerti 2025 a Milano e Roma.

Dopo la vittoria nella categoria canto di Amici 24 e il Premio assegnatogli dalle Radio, trigNO si prepara al debutto dal vivo con due date prodotte e organizzate da Magellano Concerti e Friends & Partners che, a circa un mese dall’annuncio, registrano il sold out.

TRUGBI: l’esordio live dopo l’EP A un passo da me

Il riscontro arriva a pochi mesi dall’uscita del suo primo EP, A un passo da me (Warner Music Italy), progetto che, grazie ai numerosi appuntamenti instore, ha stazionato per diverse settimane nella Top 20 degli album fisici più venduti in italia.

Nell’EP trovano spazio brani di cantautorato moderno con inflessioni urban. L’EP contiene, oltre alla title track A un passo da me, i brani Maledetta Milano, 100 sigarette, D’amore non si muore, Fari spenti e la live version di Overdose d’amore, duetto con Nicolò Filippucci presentato nel serale di Amici.

La direzione sonora dell’EP è frutto del lavoro con producer come Antonio Filippelli, Sixpm, Dat Boi Dee e CanovA.

Il debutto live avverà invece con due sold out: il 20 novembre ai Magazzini Generali di Milano (capienza circa 1200 persone) e il 26 novembre al Largo Venue di Roma (circa 600 persone).