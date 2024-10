Amici 24, trigNO presenta il suo primo inedito “Maledetta Milano”

trigNO, Maledetta Milano: significato del testo dell’inedito presentato ad Amici 24

Lunedì 30 settembre è andata in onda la prima puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove trigNO è riuscito ad ottenere un banco per la Categoria Canto con il suo inedito Maledetta Milano.

Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini fin da subito non manifestano interesse per il ragazzo, mentre Anna Pettinelli è convinta del suo potenziale e decide di dargli la maglia. A questo punto, trigNO è un nuovo allievo della Pettinelli dentro la Scuola di Amici 24.

Per leggere più informazioni sulla storia di trigNO, clicca qui!

AMICI 24, TRIGNO “MALEDETTA MILANO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Maledetta Milano è una critica alla città meneghina e dalla quale proviene l’artista stesso. trigNO descrive tutti i suoi difetti con oggettività e portando alla luce tutto ciò che – forse – riesce a captare solo chi è davvero di Milano.

AMICI 24, TRIGNO “MALEDETTA MILANO”: TESTO DEL BRANO

Con una birra calda e le ultime due sigarette in bocca

Ha chiuso pure il tabaccaio e ha detto “qui quest’anno è dura”

“Qui quest’anno è tosta”

La coscienza pulita, chi le mani se le sporca

La mia provincia è una signora e le hanno rubato la borsa

I bimbi in piazza fanno ancora a gara a chi tira più forte

Diventeranno grandi e prenderanno come noi le botte di notte

Milano senza trucco non saresti così male

Sei bella acqua e sapone come le universitarie

Non esagerare

Che quando perdi un derby sembra un funerale

Maledetta Milano che ci lascia a piedi

Quanto sei bella quando te la meni

Ma non hai manco il mare

E ci lascia affogare dentro a sti problemi come quattro scemi

Senza destinazione

Senza una direzione

Questa città ci porta dove vuole lei

Maledetta Milano che ci lascia a piedi

Quanto sei bella quando te la meni

Ma non hai manco il mare

E ci lascia affogare dentro a sti problemi

Dentro a sti problemi