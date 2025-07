Da Amici al Giffoni: TrigNO si racconta senza filtri e vince il Music Award

TrigNO è senza dubbio uno dei nomi più caldi del nuovo pop italiano. Tra i protagonisti più amati dell’ultima edizione di Amici, arriva al Giffoni Film Festival 2025 dopo un instore tour da tutto esaurito.

TrigNO conquista il giffoni 2025

Voce graffiata, anima libera e un’idea precisa di quello che vuole raccontare con la sua musica. TrigNO, nome d’arte del giovane artista originario di Asti, ha infiammato il Giffoni Music Concept con i brani del suo primo EP A un passo da me, presentato per la prima volta dal vivo proprio sul palco di piazza Fratelli Lumière.

Reduce dal successo nella categoria canto di Amici 24, TrigNO è arrivato al Giffoni Film Festival per la prima volta, portandosi dietro sogni, cicatrici e un messaggio forte: essere sé stessi, sempre.

“Sfogliando parole”: il tatuaggio per il nonno

Durante l’incontro con i ragazzi della sezione “Impact!”, l’artista ha ripercorso il percorso nel talent di Maria De Filippi e ha mostrato con orgoglio un tatuaggio sull’avambraccio dedicato al nonno, con la scritta “Sfogliando parole”.

«È il titolo del suo libro di poesie. È lì che torno ogni volta che cerco ispirazione», ha raccontato, visibilmente emozionato.

“Non mi vergogno del mio corpo. E scelgo io cosa mostrarne”

TrigNO non si è tirato indietro neanche davanti alle domande più scomode, come quella sulla discussa foto senza veli postata sui social:

«Scelgo io cosa fare col mio corpo. Non mi vergogno. E non permetto che qualcuno mi faccia sentire sbagliato per questo».

Un confronto autentico tra giovani che non hanno paura di dire la verità, chiuso con la consegna del Giffoni Music Award a TrigNO: un riconoscimento che potrebbe segnare l’inizio di una carriera destinata a spiccare il volo.

trigno L’intervista per All Music Italia al giffoni 2025

Angelo Cattivelli lo ha intervistato per All Music Italia prima della performance sul palco e ha cercato di scoprire qualche cosa in più su di lui, sui suoi pregi e difetti, i suoi posti felici, e soprattutto… se dovesse scegliere tra vincere Sanremo o la Champions League, dove penderebbe la bilancia?