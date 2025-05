“A Un Passo Da Me”, trigNO: “Oggi vi mostro un Pietro rinato” – L’intervista

trigNO: da Amici 24 al nuovo EP A Un Passo Da Me (L’intervista)

Vincitore della Categoria Canto e del Premio delle Radio di Amici 24, trigNO presenta il suo nuovo EP A Un Passo Da Me, già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per Warner Music.

Frutto della collaborazione con importanti produttori del panorama musicale italiano (Antonio Filippelli, sixpm, Dat Boi Dee e CanovA), il disco è un viaggio intimo e sincero, attraverso il quale trigNO racconta le fragilità della GenZ, ma anche la determinazione e il bisogno urgente di trovare se stesso.

TRIGNO, “A UN PASSO DA ME”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist del nuovo EP di trigNO (cliccando sui titoli dei quattro inediti presentanti all’interno della scuola di Amici potrete leggerne i testi):

“a un passo da me”, L’INTERVISTA A trigNO

Durante l’intervista abbiamo avuto modo di conoscere un po’ meglio trigNO, che si è raccontato a cuore aperto, tra sogni, speranze e una Milano “maledetta” che diventa fonte d’ispirazione.

Ma non è tutto! Il giovane cantautore ci ha infatti parlato anche della sua rinascita (“Quello che vedete e ascoltate oggi è un Pietro rinato“) e del concetto di libertà. Di fatto, in Maledetta Milano canta: “Dove sarà quel pazzo che gridava: Libertà!“.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di trigNO.

TRIGNO APPRODA LIVE A ROMA E MILANO

Calato il sipario su Amici di Maria De Filippi, trigNO è ora pronto per il debutto live, previsto in autunno con due speciali concerti-evento prodotti e organizzati da Magellano Concerti e Friends & Partners, in programma il 20 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 26 novembre a Largo Venue di Roma.

