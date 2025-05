Amici 24: l’inedito per l’estate di TrigNO è “D’amore non si muore”

Amici 24 – TrigNO, D’amore non si muore: significato del testo del nuovo inedito

Durante la puntata del daytime andata in onda oggi, venerdì 2 maggio, TrigNO ha preso parte – insieme ad Antonia, Jacopo Sol e Nicolò Filippucci – ad una gara di inediti, che l’ha visto presentare davanti ai rappresentanti di Radio Subasio (Katia Giuliani), Radio Norba (Alan Palmieri), Radio Zeta (Luigi Provenzani), Radio Kiss Kiss (Pippo Pelo), R101 (Silvia Notargiacomo), RDS (Filippo Ferraro) e Radio Monte Carlo (Davide Lentini) il suo nuovo inedito D’amore non si muore.

Il brano arriva dopo i precedenti singoli A un passo da me, Maledetta Milano e 100 sigarette, che vantano rispettivamente oltre 1 milione 85 mila stream, quasi 2 milioni e mezzo di stream e poco più di 585 mila stream su Spotify, dove il giovane cantautore ha 218.374 ascoltatori unici mensili.

TRIGNO, “D’AMORE NON SI MUORE”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

È lo stesso TrigNO a raccontare il significato della canzone prima dell’esibizione:

“Il pezzo si chiama ‘D’amore non si muore’. Secondo me è un po’ una canzone di speranza perché alla fine bisogna godersi le relazioni, le relazioni finite, perché alla fine D’amore non si muore.”

TESTO DEL BRANO

Siamo in grado di farci del bene e di farci del male

Non so come fare con te

non siamo perfetti, tu puoi pure sbagliare

ma te la prendi sempre con me

che ho la testa per aria

e le tasche bucate

una tua litigata vale

più di mille risate

sto fine settimana che dici

ce ne andiamo al mare

stiamo lo stesso, tanto vale

tanto so che non ti rivedrò

D’amore non si muore

d’amore, d’amore non si muore

lo so che non piangerò

d’amore non si muore

d’amore, d’amore non si muore

E mi sento un coglione

ma va bene lo stesso

se volevi un motivo per andare via

te ne avrei dati cento

ma preferisco così, che mi fai il dito medio

dal tuo balcone, ma certo che sì

D’amore non si muore

(se mi lasci rido perché)

so che non rivedrò

d’amerò non si muore

d’amore, d’amore non si muore

lo so che non piangerò

d’amore non si muore

ho imparato a correre

e tu mi vuoi fermare

ma non ti so aspettare

lo so che non piangerò

perché fa così male se

d’amore non si muore