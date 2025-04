Trigno ad Amici canta “Facciamo Finta” di Niccolò Fabi: il dolore straziante di un padre che diventa poesia

Durante la sesta puntata di Amici di Maria De Filippi, a Trigno è stato assegnato un compito molto difficile da Anna Pettinelli: interpretare Facciamo finta, un brano struggente scritto da Niccolò Fabi in omaggio alla figlia scomparsa, Olivia detta Lulù.

Contenuta nell’album Una somma di piccole cose, Facciamo Finta è una canzone che nasce da una tragedia personale devastante. La figlia di Niccolò Fabi, Olivia, è venuta a mancare a soli due anni a causa di una sepsi meningococcica fulminante.

Il testo della canzone è toccante, quasi difficile da sostenere nella sua intensità poetica e umana: anche chi non è genitore fatica ad ascoltarlo senza commuoversi. Strazia l’anima, come già aveva fatto in Ecco, la voce di un padre che, tornato a casa, cerca la figlia e non la trova più sul divano per abbracciarla.

A seguire il testo della canzone. Sull’esibizione di TrigNO poco da dire… è un’impresa difficilissima, impossibile, per un ragazzo così giovane restituire le emozioni di una canzone che va oltre il concetto stesso di musica.

Va dato merito al programma e alla Pettinelli di aver portato in prima serata un gioiello di questo calibro.

Il testo di Facciamo Finta

Facciamo finta che io sono un re

Che questa è una spada e tu sei un soldato

Facciamo finta che io mi addormento

E quando mi sveglio è tutto passato

Facciamo finta che io mi nascondo

Tu mi vieni a cercare

E anche se non mi trovi, tu non ti arrendi

Perché magari è soltanto

Che mi hai cercato nel posto sbagliato

Facciamo finta che io non mi spavento

Quando arriva la fine, prima o poi capita

Facciamo finta che chi fa successo

Se lo merita

Facciamo finta che io sono un eroe

E che posso volare e sconfiggere il male

Facciamo finta che tu sei diverso

E che malgrado questo, io non ti voglio ammazzare

Facciamo finta che posso schioccare le dita

E in un istante scomparire

Quando quello che ho davanti non mi piace, non è giusto

O semplicemente mi fa star male

Facciamo finta che io torno a casa la sera

E tu ci sei ancora sul nostro divano blu

Facciamo finta che poi ci abbracciamo

E non ci lasciamo

Mai più