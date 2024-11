Amici 24, TrigNO presenta il nuovo inedito “A un passo da me”

TrigNO, A un passo da me: significato del testo del nuovo inedito presentato ad Amici 24

Durante la puntata del quotidiano di Amici 24 di mercoledì 6 novembre TrigNO ha presentato il suo nuovo inedito dal titolo A un passo da me.

Il primo singolo, con cui ha conquistato il banco, si intitola Maledetta Milano.

AMICI 24, trigno “a un passo da me”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Come ha ammesso TrigNO, A un passo da me è l’ultimo brano che ha scritto prima di entrare ad Amici 24. Parla di una storia d’amore che in realtà è solo una scorciatoia per parlare d’altro, di insicurezze e di incertezze sul futuro.

AMICI 24, trigno “a un passo da me”: TESTO DEL BRANO

E se un giorno giusto per partire

Forse è un giorno buono per rinascere

Troppe cose stupide da dire

Sarà meglio fregarsene

In mezzo agli errori, truffatori o nuovi amori

In mezzo alle scelte, le ragioni e le opinioni

Sarò sempre libero

Sarai sempre a un passo da me

A un passo da me, a un passo da

L’unico fuori dal coro

Dimmi come vuoi il futuro

Perché ancora non lo immagino

Un finale cinematografico

Se vuoi ce lo inventiamo assieme

Lo senti dentro nelle vene

Esplodo come sto tramonto in fiamme

Senza farsi più domande

Anche se non è importante

Tutto il resto è più distante

Mi sentirai

Ti sentirò

Sempre a un passo da me

Un passo da me

Un passo da

L’unico fuori dal coro

Dimmi come vuoi il futuro

Perché ancora non lo immagino

Un finale cinematografico

Se vuoi ce lo inventiamo assieme

Lo senti dentro nelle vene

Esplodo come sto tramonto in fiamme

Senza farsi più domande

Anche se non è importante

Tutto il resto è più distante

Mi sentirai

Ti sentirò

Sempre a un passo da me

Un passo da me

Un passo da

Me