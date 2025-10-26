Amici 2025, le pagelle della quinta puntata: il riscatto di Michelle e Opi

Amici 25: le pagelle della quinta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 26 ottobre 2025.
Nella puntata con ospiti musicali Emma e Trigno, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Brutta Storia e Ragazzina, Frasa e Matilde hanno perso le rispettive sfide, trovandosi costretti ad abbandonare la scuola. Al loro posto Angie, che ha convinto Federica Camba con l’inedito Poco Poco, e Paola.
Ma non è tutto! Di fatto, Alessandra Celentano ha sospeso la maglia ad Emiliano ed espulso dalla scuola Tommaso. Il motivo? Emiliano sta attuando poco le correzioni e non deve pensare che la danza sia solo evoluzioni e salti, mentre Tommaso – secondo la Maestra – non può reggere il confronto con gli altri.
amici 2025: Le gare di canto e ballo DEL 26 OTTOBRE
Durante la quinta puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.
A giudicare la gara di canto è stata Emma, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Rossella Brescia.
LE ESIBIZIONI
Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.
- Alessio balla Habibi di Ghali
- Flavia canta The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss) di Rudy Clark
- Alex balla Tití Me Preguntó di Bad Bunny
- Plasma canta Non Sei Tu di Gazzelle
- Emiliano balla Take Me To Church di Hozier
- Riccardo canta La Mia Storia Con Te di Alessandra Amoroso
- Pierpaolo balla In Ginocchio Da Te di Gianni Morandi
- Valentina canta Where Is My Husband! di Raye
- Maria Rosaria balla Fallin’ di Alicia Keys
- GARD canta Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti
- Anna balla No Hero di Elisa
- Michelle canta Love Story di Taylor Swift
- Penelope canta Don’t Know Why di Norah Jones
- Opi canta My Sharona dei The Knack
GARA CANTO GIUDICATA DA EMMA
- Riccardo
- Valentina
- Flavia
- Michelle
- Gard
- Plasma
- Opi
- Penelope (va in sfida)
Penelope non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Opi e Plasma, che si offre volontario e viene “accontentato”.
GARA BALLO GIUDICATA DA ROSSELLA BRESCIA
- Maria Rosaria
- Emiliano
- Alessio
- Pierpaolo
- Alex
- Anna (va in sfida)
Anna non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alex e Pierpaolo, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.
Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della quinta puntata di Amici 2025.