Amici 2025, le pagelle della quinta puntata: il riscatto di Michelle e Opi

Amici 25: le pagelle della quinta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 26 ottobre 2025.

Nella puntata con ospiti musicali Emma e Trigno, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Brutta Storia e Ragazzina, Frasa e Matilde hanno perso le rispettive sfide, trovandosi costretti ad abbandonare la scuola. Al loro posto Angie, che ha convinto Federica Camba con l’inedito Poco Poco, e Paola.

Ma non è tutto! Di fatto, Alessandra Celentano ha sospeso la maglia ad Emiliano ed espulso dalla scuola Tommaso. Il motivo? Emiliano sta attuando poco le correzioni e non deve pensare che la danza sia solo evoluzioni e salti, mentre Tommaso – secondo la Maestra – non può reggere il confronto con gli altri.

amici 2025: Le gare di canto e ballo DEL 26 OTTOBRE

Durante la quinta puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stata Emma, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Rossella Brescia.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Alessio balla Habibi di Ghali

balla di Flavia canta The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss) di Rudy Clark

canta di Alex balla Tití Me Preguntó di Bad Bunny

balla di Plasma canta Non Sei Tu di Gazzelle

canta di Emiliano balla Take Me To Church di Hozier

balla di Riccardo canta La Mia Storia Con Te di Alessandra Amoroso

canta di Pierpaolo balla In Ginocchio Da Te di Gianni Morandi

balla di Valentina canta Where Is My Husband! di Raye

canta di Maria Rosaria balla Fallin’ di Alicia Keys

balla di GARD canta Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti

canta di Anna balla No Hero di Elisa

balla di Michelle canta Love Story di Taylor Swift

canta di Penelope canta Don’t Know Why di Norah Jones

canta di Opi canta My Sharona dei The Knack

GARA CANTO GIUDICATA DA EMMA

Riccardo Valentina Flavia Michelle Gard Plasma Opi Penelope (va in sfida)

Penelope non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Opi e Plasma, che si offre volontario e viene “accontentato”.

GARA BALLO GIUDICATA DA ROSSELLA BRESCIA

Maria Rosaria Emiliano Alessio Pierpaolo Alex Anna (va in sfida)

Anna non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alex e Pierpaolo, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

