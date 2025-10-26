26 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
26 Ottobre 2025

Amici 2025, le pagelle della quinta puntata: il riscatto di Michelle e Opi

Nella puntata con ospiti Emma e Trigno, tre allievi hanno dovuto abbandonare definitivamente la scuola

di Lorenza Ferraro
Amici 25 pagelle quinta puntata 26 ottobre
Amici 25: le pagelle della quinta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 26 ottobre 2025.

Nella puntata con ospiti musicali Emma e Trigno, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Brutta Storia e Ragazzina, Frasa e Matilde hanno perso le rispettive sfide, trovandosi costretti ad abbandonare la scuola. Al loro posto Angie, che ha convinto Federica Camba con l’inedito Poco Poco, e Paola.

Ma non è tutto! Di fatto, Alessandra Celentano ha sospeso la maglia ad Emiliano ed espulso dalla scuola Tommaso. Il motivo? Emiliano sta attuando poco le correzioni e non deve pensare che la danza sia solo evoluzioni e salti, mentre Tommaso – secondo la Maestra – non può reggere il confronto con gli altri.

amici 2025: Le gare di canto e ballo DEL 26 OTTOBRE

Durante la quinta puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stata Emma, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Rossella Brescia.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • Alessio balla Habibi di Ghali
  • Flavia canta The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss) di Rudy Clark
  • Alex balla Tití Me Preguntó di Bad Bunny
  • Plasma canta Non Sei Tu di Gazzelle
  • Emiliano balla Take Me To Church di Hozier
  • Riccardo canta La Mia Storia Con Te di Alessandra Amoroso
  • Pierpaolo balla In Ginocchio Da Te di Gianni Morandi
  • Valentina canta Where Is My Husband! di Raye
  • Maria Rosaria balla Fallin’ di Alicia Keys
  • GARD canta Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti
  • Anna balla No Hero di Elisa
  • Michelle canta Love Story di Taylor Swift
  • Penelope canta Don’t Know Why di Norah Jones
  • Opi canta My Sharona dei The Knack

Emma ad Amici 25

GARA CANTO GIUDICATA DA EMMA

  1. Riccardo
  2. Valentina
  3. Flavia
  4. Michelle
  5. Gard
  6. Plasma
  7. Opi
  8. Penelope (va in sfida)

Penelope non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Opi e Plasma, che si offre volontario e viene “accontentato”.

GARA BALLO GIUDICATA DA ROSSELLA BRESCIA

  1. Maria Rosaria
  2. Emiliano
  3. Alessio
  4. Pierpaolo
  5. Alex
  6. Anna (va in sfida)

Anna non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alex e Pierpaolo, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

Trigno ad Amici 25

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della quinta puntata di Amici 2025.

