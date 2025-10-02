Chiamamifaro celebra chi trova la pace nella lentezza con il nuovo singolo “Foglie”

Chiamamifaro: significato del testo del nuovo singolo Foglie.
Dopo la pubblicazione, lo scorso 6 giugno, dell’EP Lost & Found, Chiamamifaro torna con un nuovo singolo, Foglie (Nigiri / Sony Music Italy), in uscita venerdì 10 ottobre.
Scritto e composto dalla stessa Angelica, insieme a Francesco Pedrinonin, il brano – che entrerà a far parte della tracklist del disco – si caratterizza per la presenza di una produzione indie-pop e di una scrittura semplice, ma mai banale, capace di regalare immagini tanto chiare quanto significative.
La sua uscita sarà accompagnata da uno speciale evento: un meet & greet con Angelica riservato ad alcuni dei fan che avranno pre-salvato il singolo, che potranno così ascoltarlo in anteprima.
CHIAMAMIFARO, “FOGLIE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO
In Foglie Chiamamifaro si guarda dentro, per poi aprirsi al suo pubblico, soprattutto a chi – come lei – rincorre un tempo che sembra essere sempre più veloce.
Ed ecco che il brano – dal sapore malinconico – celebra chi trova la pace nella lentezza, chi non urla più forte del coro e chi, in un mondo confuso e sbrigativo, sceglie di fermarsi a “raccogliere margherite“.
“Questa canzone è per per gli ultimi della fila, per quelli che rincorrono il tempo che li lascia sempre indietro, per quelli che in un mondo senza regole raccolgono margherite. Insomma, è una canzone per quelli come me“, chiosa la cantautrice.
Poi, canta: “A volte puoi cadere senza far rumore, come foglie stanche di fare ombra alle persone“.
TESTO DEL BRANO
Il testo di Foglie sarà disponibile a partire da venerdì 10 ottobre.
CHIAMAMIFARO, “LOST & FOUND”: LA TRACKLIST
- Foglie
- Valigia.
- O.M.G.
- Acqua Passata
- Leone
- Pezzi
- Perché?
- Casa Mia
Foto di copertina a cura di Claudia Mazza