2 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
2 Ottobre 2025

Chiamamifaro celebra chi trova la pace nella lentezza con il nuovo singolo “Foglie”

Il brano andrà a completare la tracklist dell'EP "Lost & Found", uscito lo scorso 6 giugno

News di Lorenza Ferraro
chiamamifaro: significato del testo di Foglie
Chiamamifaro: significato del testo del nuovo singolo Foglie.

Dopo la pubblicazione, lo scorso 6 giugno, dell’EP Lost & Found, Chiamamifaro torna con un nuovo singolo, Foglie (Nigiri / Sony Music Italy), in uscita venerdì 10 ottobre.

Scritto e composto dalla stessa Angelica, insieme a Francesco Pedrinonin, il brano – che entrerà a far parte della tracklist del disco – si caratterizza per la presenza di una produzione indie-pop e di una scrittura semplice, ma mai banale, capace di regalare immagini tanto chiare quanto significative.

La sua uscita sarà accompagnata da uno speciale evento: un meet & greet con Angelica riservato ad alcuni dei fan che avranno pre-salvato il singolo, che potranno così ascoltarlo in anteprima.

CHIAMAMIFARO, “FOGLIE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

In Foglie Chiamamifaro si guarda dentro, per poi aprirsi al suo pubblico, soprattutto a chi – come lei – rincorre un tempo che sembra essere sempre più veloce.

Ed ecco che il brano – dal sapore  malinconico – celebra chi trova la pace nella lentezza, chi non urla più forte del coro e chi, in un mondo confuso e sbrigativo, sceglie di fermarsi a “raccogliere margherite“.

Questa canzone è per per gli ultimi della fila, per quelli che rincorrono il tempo che li lascia sempre indietro, per quelli che in un mondo senza regole raccolgono margherite. Insomma, è una canzone per quelli come me“, chiosa la cantautrice.

Poi, canta: “A volte puoi cadere senza far rumore, come foglie stanche di fare ombra alle persone“.

chiamamifaro cover foglie

TESTO DEL BRANO

Il testo di Foglie sarà disponibile a partire da venerdì 10 ottobre.

CHIAMAMIFARO, “LOST & FOUND”: LA TRACKLIST

  1. Foglie
  2. Valigia.
  3. O.M.G.
  4. Acqua Passata
  5. Leone
  6. Pezzi
  7. Perché?
  8. Casa Mia

Foto di copertina a cura di Claudia Mazza

