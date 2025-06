Chiamamifaro: “Lost & Found è l’EP più libero che io abbia mai realizzato” – L’intervista

Chiamamifaro: da Amici 24 al nuovo EP Lost & Found (L’intervista)

In uscita venerdì 6 giugno per Nigiri / Sony Music Italy, Lost & Found (qui il pre-save e il pre-order) è il nuovo EP di Chiamamifaro che – dopo la partecipazione ad Amici 24, dove ha presentato per la prima volta i singoli Perché?, O.M.G. e Leone – intraprende un viaggio tra ciò che è stato, ciò che ha perso e ciò che resta di sé, perdendosi e poi ritrovandosi.

“Lost & Found è il disco a cui rivolgerti negli aeroporti, nelle stazioni, alla fine di un lungo viaggio, quando senti di aver perso qualcosa per strada. O qualcuno.

Spero sempre che un disco aiuti almeno un po’ a ritrovarlo, o che regali un secondo di illusione di poterlo avere ancora, anche solo per un attimo. Non sempre si trova quello che si cerca, ma a volte si riesce a trovare qualcosa che ci si era dimenticati valesse la pena cercare”.

chiamamifaro, “lost & found”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist del nuovo EP di Chiamamifaro (cliccando su Acqua Passata e sui titoli dei tre inediti presentanti all’interno della scuola di Amici potrete leggerne i testi):

“lost & found”, L’INTERVISTA A chiamamifaro

Durante l’intervista abbiamo avuto modo di conoscere un po’ meglio Chiamamifaro, che in questo suo nuovo progetto discografico canta le contraddizioni dei vent’anni, tra rimpianti, partenze, ritorni a metà e quella voglia di mettersi in discussione senza mai perdersi.

“Dobbiamo perdere qualcosa per ritrovare qualcos’altro. Bisogna fare spazio… lasciare indietro dei ricordi per poterne creare di nuovi. Lost & Found celebra dunque la nostalgia (bella) del lasciare andare il passato per fare spazio al futuro”.

Ma non è tutto! La giovane cantautrice ci ha infatti parlato anche della sua esperienza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi e del concetto di LIBERTÀ, che approfondisce nel suo nuovo singolo Acqua Passata:

“Per esser liberi bisogna essere completamente veri, autentici, e questo è sicuramente il disco più libero che io abbia mai realizzato”.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Chiamamifaro.

CHIAMAMIFARO, INSTORE TOUR & LIVE SHOWCASE: LE DATE

06.06 GENOVA

c/o Ostello Bello Genova – Via Balbi, 38/a ore 17:00



07.06 FIRENZE

c/o Feltrinelli – Piazza Della Repubblica, 26 – ore 17.00 (firmacopie)



08.06 MILANO

c/o Ostello Bello Milano Duomo – Via Medici, 4 ore 17:00



09.06 ROMA

c/o Ostello Bello Roma Colosseo – Via Angelo Poliziano, 75 ore 17:00



10.06 NAPOLI

c/o Ostello Bello Napoli – Via Dei Fiorentini, 10 ore 17:00



11.06 BOLOGNA

c/o Feltrinelli – Piazza Di Porta Ravegnana, 1 – ore 17.00 (firmacopie)

Foto di copertina a cura di Claudia Mazza