Dopo Amici sette canzoni per perdersi e ritrovarsi: arriva l’EP di chiamamifaro, “LOST & FOUND”

Si intitola LOST & FOUND il nuovo EP di chiamamifaro, in uscita il 6 giugno per Columbia Records/Nigiri e distribuito da Sony Music Italy.

Il progetto della cantautrice arriva dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

chiamamifaro: un EP per raccontare i vent’anni tra smarrimenti e ripartenze

Dopo i singoli Perché?, O.M.G. e Leone, presentati durante la sua partecipazione ad Amici, Angelica Gori – in arte chiamamifaro – torna con un EP intimo e generazionale. LOST & FOUND è un viaggio musicale in sette tracce che attraversano il cuore irrequieto dei vent’anni: tra ricordi, distanze emotive e nuove consapevolezze.

Al centro del progetto c’è Valigia, focus track e manifesto sonoro del disco. Un brano che chiude simbolicamente con il passato per fare spazio a un nuovo inizio. La cantautrice bergamasca racconta il momento in cui ci si ferma per fare i conti con ciò che resta e con ciò che si è pronti a lasciare andare.

Tra pop ed emozione, una scrittura che resta

Prodotto da Nigiri, l’EP si muove tra pop moderno e scrittura narrativa, con suoni curati e collaborazioni d’autore. Tra i nomi presenti: Federica Abbate, Riccardo Zanotti, Elisa Mariotti, Andrea Campi e Viviana Colombo. Un lavoro corale, ma con una direzione chiara e personale, che mette al centro il bisogno di ritrovarsi dopo essersi persi.

“LOST & FOUND è il disco a cui rivolgerti negli aeroporti, nelle stazioni, alla fine di un lungo viaggio, quando senti di aver perso qualcosa per strada. O qualcuno. Spero sempre che un disco aiuti almeno un po’ a ritrovarlo, o che regali un secondo di illusione di poterlo avere ancora, anche solo per un attimo.” – chiamamifaro

Con questo nuovo progetto, Angelica Gori mostra la sua maturità artistica e conferma la capacità di tradurre emozioni comuni in canzoni capaci di toccare corde profonde. LOST & FOUND è un invito ad ascoltarsi, a riconoscersi e, soprattutto, a non perdersi del tutto.

Tracklist

Valigia O.M.G. Acqua Passata Leone Pezzi Perché? Casa mia

Crediti: autori e produttori

Autori:

Angelica Gori (tutti i brani), Federica Abbate (Perché?), Riccardo Zanotti (Valigia, Acqua Passata), Viviana Colombo (O.M.G.), Elisa Mariotti (Acqua Passata), Andrea Campi (Pezzi)

Compositori:

Alessandro Belotti, Emanuele Cotto, Riccardo Zanotti, Elisa Mariotti, Marco Paganelli, Alex Andrea Vella, Simone Capurro

Produzione:

Francesco Pedrinoni, PAGA, Etta, Brun, Starchild

Artwork: Andrea Scarfone

Foto: Claudia Mazza