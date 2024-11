Amici 24, Chiamamifaro presenta il primo inedito all’interno della scuola: “Perché”

Chiamamifaro, Perché: significato del testo dell’inedito presentato ad Amici 24

Domenica 3 novembre è andata in onda la sesta puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove Chiamamifaro ha presentato il suo primo inedito – dopo essere entrata due settimane fa nella Scuola – dal titolo Perché.

Per leggere più informazioni su Chiamamifaro, clicca qui!

AMICI 24, chiamamifaro “perché”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Perché è una canzone che racconta l’incontro casuale tra due persone che hanno condiviso un passato intenso e complicato tra notti passate insieme, litigate accese seguite da momenti di passione. C’è il senso di smarrimento nel cercare un significato a quelle esperienze ora che entrambi fingono che vada tutto bene nonostante le domande irrisolte sul perché la loro storia sia finita.

AMICI 24, chiamamifaro “perché”: TESTO DEL BRANO

Mi fa strano incontrarti

Questa notte per caso

Scusa se non ho frasi migliori a portata di mano

E tu, cosa ci fai in giro

A quest’ora per strada

Quante ne abbiamo fatte

Scappati di casa

Ma è acqua passata

Ma era solo per dire

Per rompere il ghiaccio

Non sono molto portata

Eri sempre tu a fare il primo passo

Però, fai finta di niente

Ma questo me l’aspettavo

Invece io tutto bene

Tutto sommato dai me la cavo

Si vabbè, come no, come stai come sto, sì vabbè

Sì, ma tu te lo ricordi, ricordi, ricordi il casino

E quella luce nei tuoi occhi, tuoi occhi alle sei del mattino

Litigavamo da paura

Come gli USA con Cuba

Ma dopo facevamo sempre l’amore, l’amore, l’amore

E spaccavamo le stanze, le strade, le porte

Soltanto per trovare un senso alla notte

La notte e poi, dopo che cosa è successo

Tu sai dirmelo adesso

Mi chiedo ancora perché

Perché

Si vabbè, come no, come stai, come sto, sì vabbè