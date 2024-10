Chiamamifaro, dal Concertone del Primo Maggio ad Amici 24: scoppia la polemica

Dopo aver partecipato al Concertone del Primo Maggio, domenica 13 ottobre, come da anticipazioni (qui il nostro articolo), Chiamamifaro – al secolo Angelica Gori – diventerà a tutti gli effetti un’allieva di Amici 24, ma è già polemica, sia per il fatto di essere la terzogenita di Giorgio Gori (ex sindaco di Bergamo, in passato anche direttore di Canale 5) e Cristina Parodi, che per il fatto di essersi laureata al CPM di Milano il giorno prima del suo ingresso all’interno della scuola, dove prenderà il posto di Alena, che in rete si vocifera sia stata solo una scalda posto.

Polemiche a parte, che non condividiamo del tutto, dal momento che essere “figli di” può aiutare ad avere una maggiore visibilità ma, di certo, non rende una persona più o meno talentuosa, ci sembra giusto sottolineare l’importanza del ruolo delle persone che lavorano a stretto contatto con gli artisti. E, sotto questo punto di vista, Chiamamifaro può contare su due nomi di spessore, ovvero Nina Selvini e Gianrico Coppari, già manager dei Pinguini Tattici Nucleari.

CHIAMAMIFARO AD AMICI 24

Chiamamifaro conta attualmente quasi 41.800 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è – senza alcun dubbio – sottacqua con oltre 2 milioni 180 mila stream. Seguono Domenica con 1 milione 175 mila stream e Pioggia di CBD con poco più di 1 milione 650 mila stream.

Sui social media, invece, Angelica vanta 33 mila follower su Instagram e 1.648 follower su TikTok.