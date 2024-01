chiamamifaro racconta incertezze e rimpianti della sua età nell’EP “Default”

“Default” è il nuovo EP della cantautrice chiamamifaro, disponibile sulle piattaforme digitali dal 12 gennaio 2024. Il disco è stato anticipato dai singoli “MA MA MA”, “Santa subito” feat. Asteria, e “Se parlo di te”.

L’EP (Columbia Records/Nigiri) mostra l’evoluzione artistica di chiamamifaro. La tracklist è composta da 7 brani, caratterizzati da testi immediati e sonorità coinvolgenti. La cantautrice racconta di sé e di com’è avere vent’anni, tra incertezze, rimpianti e anche un po’ di leggerezza.

chiamamifaro ha presentato così “Default”: “Nella vita di tutti i giorni eseguiamo sequenze di azioni sempre uguali, senza pensarci, finché un giorno ci domandiamo se quello che stiamo facendo ha realmente un senso. L’impresa eccezionale è dunque restituire valore alla normalità, ritrovare la poesia nelle cose che ormai diamo per scontate: nel suonare il citofono delle persone a cui teniamo di più, nei CD che ascoltavamo da piccoli con i nostri cari, in un saluto quando si rientra a casa la sera, nelle tue scarpe slacciate vicino alle mie, nel sorriso di una persona che potremmo aver visto per l’ultima volta“.

Ecco qui di seguito la tracklist dell’EP:

1. Rumore bianco

2. Se parlo di te

3. Santa subito feat. Asteria

4. Labbra blu feat. YTAM

5. Monete

6. MA MA MA

7. La Poesia

“Default”, track by track

L’EP si apre con “Rumore bianco”. Si tratta di uno sfogo dell’artista, nascosto dentro a una storia d’amore tormentata, contro la monotonia e la produttività seriale. Si agisce di default quando si fa qualcosa in automatico; e nella vita di tutti i giorni eseguiamo sequenze di azioni sempre uguali, senza pensarci. Lo stesso succede con le canzoni: ne vengono pubblicate così tante ogni giorno da renderle quasi tutte usa e getta.

Si passa poi a “Se parlo di te”: il brano affronta con delicatezza e sensibilità un tema complesso vicino all’artista, che esprime in musica ciò che non riesce a dire a parole. Con “Santa subito”, che vede la partecipazione di Asteria, c’è la leggerezza tipica dell’estate, in un dialogo in musica tra le due artiste coinvolgente e immediato. L’energia trascinante continua con “Labbra blu” feat. YTAM, dove il pop incontra il groove della disco e le sonorità del funk, diventando l’inno dei risvegli da nottate indimenticabili.

“Monete”, il quinto brano dell’EP, segue il percorso di una moneta nel tempo, per raccontare come il valore delle piccole cose possa mutare senza che ce ne rendiamo conto. Con “MA MA MA” l’immediatezza del testo è valorizzata dal mix elettrizzante di pop-rock, in un dialogo tra se stessi e le più profonde contraddizioni dell’essere umano. Questo percorso tra sfoghi liberatori, incertezza e leggerezza del quotidiano si chiude con “La poesia”, un invito a trovare il piacere e la gioia anche nei piccoli gesti, quelli che per abitudine facciamo senza pensarci.

chiamamifaro live: ecco dettagli e biglietti

Dopo il tour estivo durante il quale si è esibita anche all’Arena di Verona per i Radio Zeta Future Hits e al Red Valley Festival di Olbia, chiamamifaro è pronta a tornare sul palco. L’artista ha annunciato il suo primo tour nei club.

I live in programma, organizzati e prodotti da Magellano Concerti, sono tre:

13 marzo 2024 – Milano – Apollo

14 marzo 2024 – Bologna – Locomotiv

21 marzo 2024 – Roma – Alcazar

I biglietti sono già disponibili. Per maggiori info si può visitare il sito di Magellano Concerti.