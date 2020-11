Sono passati alcuni mesi dall’uscita di Pasta Rossa, il brano che ha permesso al pubblico di conoscere chiamamifaro. È ora disponibile per UMA Records il nuovo singolo Domenica, già entrato nelle principali playlist di Spotify.

chiamamifaro è il progetto di Angelica Gori, 19 anni appena compiuti, accompagnata da Alessandro Belotti, bergamasco con una forte passione per i luoghi esotici.

Come per Pasta Rossa, anche nel caso di Domenica la direzione artistica del progetto è di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

“La domenica è come un cactus in Texas, rievoca solitudini e ricordi: da una parte la voglia di scansarsi di dosso la polvere di una città che è ormai solo un ricordo all’orizzonte; dall’altra la malinconia nel ricordare quella stessa città che per quanto ti allontani ti scorre dentro. Come l’acqua in un cactus. Come la domenica in Texas.”