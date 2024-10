Amici 24: le anticipazioni della terza puntata con Fiorella Mannoia, Virginio e un nuovo ingresso

Amici 24, le anticipazioni della terza puntata del Pomeridiano.

Domenica 13 ottobre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti Virginio che si esibirà con Amarene, Fiorella Mannoia che giudicherà la gara di canto e Kledi che esprimerà il suo giudizio sui ballerini della scuola. I giudici per le rispettive sfide di canto e ballo saranno invece Charlie Rapino e Garrison Rochelle.

Quattro le gare che si svolgeranno durante la puntata – due di canto e due di ballo -, mentre sono solo due i compiti che vedremo svolgere, uno da Nicolò e uno da Rebecca.

Ma non è tutto! Alena affronterà infatti la sfida, che perderà a favore di Chiamamifaro, nome d’arte di Angelina Gori (figlia di Cristina Parodi), che ha debuttato al Concertone del Primo Maggio e il cui nome è già noto agli addetti ai lavori.

Sienna, dal canto suo, vincerà la sfida contro Mattias, danzando sulle note di Lose My Breath.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la terza puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 13 ottobre è registrata).