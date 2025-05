Chiamamifaro, dopo l’esperienza ad Amici 24 arriva il nuovo singolo “Acqua Passata”

Chiamamifaro, Acqua Passata: significato del testo del nuovo singolo.

In uscita venerdì 30 maggio per Nigiri / Sony Music Italy, Acqua Passata è il nuovo singolo di Chiamamifaro che – dopo Perché?, O.M.G. e Leone – svela un altro tassello di quello che sarà il suo nuovo EP, Lost & Found, fuori il 6 giugno e già disponibile in pre-save e pre-order.

CHIAMAMIFARO, “acqua passata”: significato e testo del brano

Acqua Passata è un inno leggero, ma consapevole, malinconico e liberatorio al tempo stesso, che ci invita a vivere il presente anche quando fa un po’ male.

Ed ecco che, nonostante si tratti di un brano che profuma di estate, questo nuovo singolo di Chiamamifaro ha un sapore dolce-amaro.

Tutti i momenti diventano “acqua passata”, scrive la giovane cantautrice, anche quelli più belli. E, allora, cosa rimane? Rimane solo una notte d’estate, mentre il resto viene cancellato come le scritte sulla sabbia dopo una mareggiata.

Un immaginario che viene richiamato anche dal sound del brano, che con il suo ritmo incalzante e il suono della chitarra acustica ci teletrasporta in men che non si dica in una festa in spiaggia, tra il riflesso della luna sul mare e la luce di un falò.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Acqua Passata sarà disponibile a partire da venerdì 30 maggio.

CHIAMAMIFARO, INSTORE TOUR & LIVE SHOWCASE: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate dell’instore tour & live showcase, realizzato in collaborazione con Ostello Bello e Feltrinelli, durante le quali Chiamamifaro abbraccerà finalmente i suoi fan dopo la partecipazione ad Amici 24 e presenterà il suo nuovo EP Lost & Found, in uscita venerdì 6 giugno.

06.06 GENOVA – c/o Ostello Bello Genova – Via Balbi, 38/a – ore 17:00

– c/o Ostello Bello Genova – Via Balbi, 38/a – ore 17:00 07.06 FIRENZE – c/o Feltrinelli – Piazza Della Repubblica, 26 – ore 17.00 (firmacopie)

– c/o Feltrinelli – Piazza Della Repubblica, 26 – ore 17.00 (firmacopie) 08.06 MILANO – c/o Ostello Bello Milano Duomo – Via Medici, 4 – ore 17:00

– c/o Ostello Bello Milano Duomo – Via Medici, 4 – ore 17:00 09.06 ROMA – c/o Ostello Bello Roma Colosseo – Via Angelo Poliziano, 75 – ore 17:00

– c/o Ostello Bello Roma Colosseo – Via Angelo Poliziano, 75 – ore 17:00 10.06 NAPOLI – c/o Ostello Bello Napoli – Via Dei Fiorentini, 10 – ore 17:00

– c/o Ostello Bello Napoli – Via Dei Fiorentini, 10 – ore 17:00 11.06 BOLOGNA – c/o Feltrinelli – Piazza Di Porta Ravegnana, 1 – ore 17.00 (firmacopie)

Foto di copertina a cura di Claudia Mazza