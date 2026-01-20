20 Gennaio 2026
Lorenza Ferraro
Trigno racconta un amore scomodo nel nuovo singolo “Parcheggio a Ore”

Il brano fotografa una realtà in cui le relazioni sono tutt'altro che romantiche, ma non per questo meno intense

Trigno Parcheggio a Ore
Trigno, Parcheggio a Ore: significato del testo del nuovo singolo.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 23 gennaio, Parcheggio a Ore (Warner Records / Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Trigno, che ci ricorda che l’amore non è sempre una scena da film patinato, così come le amicizie non si rivelano sempre ciò che ci aspettiamo.

Il brano arriva dopo il precedente singolo Ragazzina, che ad oggi vanta oltre 680 mila stream su Spotify, e rappresenta un nuovo tassello del percorso artistico del giovane artista, reduce dalla vittoria del circuito canto di Amici 24.

TRIGNO, “PARCHEGGIO A ORE”: TESTO E SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano – annunciato sui social con un trailer, che ritrae Trigno in un Parcheggio a Ore – racconta un amore scomodo, come un qualunque sedile posteriore o un’amicizia tradita, trascinandoci in una narrazione che fotografa, come una polaroid scattata in notturna, una realtà in cui le relazioni sono tutt’altro che romantiche, fatte di incontri clandestini e scuse inventate, ma non per questo meno intense.

Tra la ricerca di un amico sincero al posto del passeggero e fiori regalati per errore, Trigno torna così con un brano che mescola l’energia di una ritmica incalzante con l’onestà cantautorale che lo contraddistingue da sempre, fatta di un linguaggio semplice e diretto, che non fa mistero della fragilità della sua generazione.

TESTO DEL BRANO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del brano:

Ma cosa ci fai anche tu qua?
Gli amici veri ti guardan la schiena
C’era una bella atmosfera
Con una luce soffusa, ma scusa
Bell’amico sei

Il testo integrale di Parcheggio a Ore sarà disponibile a partire da venerdì 23 gennaio.

La foto è stata reperita dai canali social ufficiali dell’artista ed è utilizzata esclusivamente a fini di cronaca e informazione. Tutti i diritti dell’immagine appartengono ai rispettivi titolari.

Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

