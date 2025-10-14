TrigNO torna con “Ragazzina” e il racconto di una storia d’amore imperfetta, ma irripetibile

TrigNO: significato del testo del nuovo singolo Ragazzina.

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 17 ottobre per Warner Music Italy, Ragazzina è il nuovo singolo di TrigNO che – dopo aver vinto il circuito canto di Amici 24 – torna con un brano in cui racconta le sfumature più autentiche dei sentimenti della sua generazione.

Dopo l’EP d’esordio A un Passo da Me e in attesa dei due speciali eventi live, già sold-out, in programma il 20 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 26 novembre al Largo Venue di Roma, Trigno inaugura così un nuovo capitolo artistico, che mette in luce la sua capacità di dipingere dei veri e propri ritratti generazionali in chiave pop cantautorale, coniugando linguaggi e ispirazioni anche estremamente lontani tra loro.

TRIGNO, “RAGAZZINA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Ragazzina è una storia d’amore imperfetta e, proprio per questo, intensa, unica e irripetibile, raccontata con una narrazione cinematografica.

Allo stesso tempo, però, questo brano dà voce alla lotta interiore che, almeno una volta nella vita, ognuno di noi ha vissuto, sta vivendo o vivrà.

“Quante volte, da piccolo, mi sono sentito dire di non fare la ragazzina. Troppo spesso questo termine viene accomunato a comportamenti deboli, insicuri. Io, invece, ho voluto scrivere di una ragazzina che grida ribellione alla sua vita, al suo passato, in cerca della sua libertà nel mondo”.

TESTO DEL BRANO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo di Ragazzina:

Adesso per te è tutto una novità

Non hai fatto pace con tuo papà

Non dimostri la tua età

Le bugie che hai detto

E i pianti che hai fatto

Ragazzina

Il testo integrale sarà disponibile a partire da venerdì 17 ottobre.