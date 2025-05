Scontro social tra TrigNO e Luca Jurman: “Se credi nel tuo talento, sviluppalo”

Botta e risposta tra Luca Jurman e TrigNO: l’ex professore del programma e noto vocal coach risponde con dure parole alla provocazione del neo vincitore della categoria Canto di Amici 24.

Da tempo, Luca Jurman fa critica e commenta sulla piattaforma Twitch diversi talent, da X Factor ad Amici, fino ad arrivare a quelli esteri, il tutto attraverso delle dirette sul suo canale.

A questo proposito, durante l’intera edizione di Amici 24, Jurman si è lasciato andare a commenti e critiche, sia costruttive che di riflessione, spesso decisamente dure. Ed ecco che in uno dei suoi ultimi video pubblicati su TikTok il diretto interessato è stato proprio TrigNO.

LUCA JURMAN CRITICA TRIGNO DI AMICI 24: LE DURE PAROLE

Sotto il video incriminato – in cui Luca Jurman accusa TrigNO di non saper cantare, facendo riferimento anche al pubblico che lo ha votato, decretandone la vittoria nella categoria Canto – è apparso un commento del diretto interessato, che molti hanno letto come una vera e propria provocazione (“Ti invito a un mio concerto”), e la risposta dell’ex prof di Amici non si è fatta attendere.

“Caro Pietro, con tutto il rispetto per te come persona, ti ringrazio, ma mi sono trovato ad ascoltare e valutare tutto l’anno molte esibizioni tue e di altri ragazzi, senza purtroppo un’evidente capacità canora, sia tecnica che realmente interpretativa”, ha scritto Jurman in risposta al messaggio dell’allievo.

Poi, ha aggiunto: “Sinceramente avrei preferito trovare un tuo messaggio, anche sarcastico, tipo ‘studierò e, appena sarò in grado, sarò lieto di invitarti ad un concerto, augurandomi che tu venga’. Ma, invece, no. Mi scrivi che mi inviti ad un tuo concerto e dimmi, per fare cosa? Visto l’invito, ti chiedo: per ascoltarti senza post produzione?”.

Parole molto dure, ma coerenti con il messaggio che l’ex prof di canto del talent porta avanti ormai da anni: cantare è una professione e, come ogni professione, richiede una certa preparazione.

Ma non è tutto! Nel commento al messaggio di TrigNO, Jurman critica infatti anche un intero sistema, che lui definisce malato:

“Spero tu decida di studiare, invece di fare prematuramente concerti, come purtroppo questo sistema malato vi ha portato a credere di potere davvero sostenere. Quando e se sarai pronto per tenere dei concerti e non degli show post Talent, magari sviluppando davvero un talento musicale ancora non evidenziato, allora accetterò con piacere un tuo futuro invito. Nel frattempo, ti ringrazio e ti auguro di studiare e, se credi nel tuo talento, di svilupparlo. Chissà… magari un giorno verrà alla luce. Buona fortuna”.

Dopo la risposta, sotto forma di critica costruttiva, di Luca Jurman il commento di TrigNO è stato eliminato.

LUCA JURMAN E LA RISPOSTA ALLA STAMPA

La polemica tra Luca Jurman e TrigNO, come era prevedibile, è stata ripresa da più testate giornalistiche che, nella maggior parte dei casi, non hanno colto la probabile natura provocatoria della risposta di TrigNO.

Attraverso una story su Instagram, Jurman ha dunque voluto sottolineare la natura, a suo modo di vedere, provocatoria dell’invito di TrigNO, rispondendo alla stampa in modo schietto e senza troppi giri di parole:

“L’invito di TrigNO era un’ovvia provocazione! Non ci vuole il QI di Einstein per comprenderlo! Pensavo che l’analfabetismo funzionale fosse solo una triste realtà di una gran fetta di popolazione. Non al punto da usarlo da parte di creators e parte della stampa per creare dissing utili solo ai loro introiti!”.