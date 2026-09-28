Esce venerdì 2 ottobre il nuovo singolo di FreshMula, FUORI DI TESTA (Numero Uno/Sony Music Italy). Il brano è già disponibile in pre-save.

Scritto da FreshMula insieme a Leonardo De Castilho, Giacomo Biondi ed Edoardo Scimione, che ne hanno curato anche la produzione, il singolo parte da un’esigenza molto concreta: prendere le distanze dal rumore della quotidianità.

Tra traffico, ritmi imposti, cose da fare che non finiscono mai e un clima di tensione sempre più forte, FreshMula sceglie di ritagliarsi uno spazio personale. Il sound segue la stessa direzione, con sfumature jazz e un groove leggero che lasciano spazio a un flow disinvolto.

FreshMula trasforma il bisogno di leggerezza in FUORI DI TESTA

Il nuovo singolo racconta la volontà di sottrarsi a una realtà che sembra chiedere continuamente di correre, produrre e adeguarsi. La risposta di FreshMula è cercare una dimensione propria, lontana dal rumore esterno.

Nel brano trova spazio anche l’immagine di una società che vorrebbe tutti “arruolati come dei soldatini”. Una frase che sintetizza il rifiuto di seguire un percorso già scritto e il desiderio di proteggere la propria leggerezza.

FUORI DI TESTA arriva dopo SOTTO CONTROLLO, pubblicato il 22 maggio. Con quel singolo, FreshMula aveva affrontato il rapporto tra la propria generazione e un mondo percepito come sempre più difficile da decifrare.

Da SOTTO CONTROLLO ai palchi internazionali

Il percorso di FreshMula negli ultimi mesi è passato anche da alcuni appuntamenti importanti fuori dai circuiti più tradizionali del rap italiano.

Il 25 agosto l’artista ha aperto al Fiera Milano Live il concerto di Tyler, The Creator, uno degli appuntamenti più importanti della sua estate.

A gennaio, invece, è stato scelto da COLORSxSTUDIOS, diventando il quarto artista italiano a esibirsi sulla piattaforma berlinese dopo Nitro, Yendry e Generic Animal.

Per COLORS, FreshMula ha portato Samuel L Jackson / We Have A Dream, brani costruiti attorno a flow incisivi e a un immaginario cinematografico. Al centro ci sono il riscatto, la vita di quartiere e la determinazione nel continuare a credere nel proprio percorso.

FreshMula tra rap, soul e gospel

Durante l’estate la musica di FreshMula è arrivata anche su palchi legati alla cultura soul e jazz europea, dal Montreux Jazz Festival al Jazz:Re:Found Festival, fino al Poplar.

Il prossimo appuntamento internazionale è già fissato per il 15 gennaio 2027. L’artista sarà all’Eurosonic Festival, nel Grand Theatre di Groningen, nei Paesi Bassi.

La sua musica parte dal rap ma si apre a soul e gospel, mentre l’immaginario guarda alla black culture attraverso figure storiche, attivisti e personaggi che hanno lasciato un segno.

È una direzione che FreshMula, nome d’arte di Omar Gueye, porta avanti anche nelle collaborazioni. Nel suo percorso sono comparsi artisti come Tony Boy, 18K, Nitro, Dani Faiv e II Ghost.

Dal primo EP a Diario di Bordo

Dopo l’EP d’esordio KID, pubblicato nel 2022, nel 2025 FreshMula ha pubblicato Diario di Bordo, proseguendo una ricerca sempre più personale.

La musica è accompagnata da un lavoro altrettanto preciso sull’immagine. Visual, estetica e identità sonore fanno parte dello stesso percorso, con uno sguardo che continua a muoversi tra la dimensione rap italiana e quella internazionale.

Ora FUORI DI TESTA porta avanti questa direzione con un brano più leggero nei suoni, ma legato alla stessa necessità di fondo: trovare uno spazio in cui respirare senza seguire necessariamente il ritmo imposto dagli altri.