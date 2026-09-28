Baby Gang sta iniziando a svelare sui social il suo prossimo album. Il rapper, attualmente in carcere, negli ultimi giorni ha condiviso i primi titoli e soprattutto alcuni dei featuring che troveranno spazio nel progetto, tra cui collaborazioni internazionali con Burna Boy, Nicky Jam e Morad.

Per il momento non sono stati annunciati né il titolo del disco né una data di uscita. Proprio su quest’ultimo punto Baby Gang aveva però lasciato un’indicazione attraverso una Story pubblicata nei giorni scorsi, nella quale aveva legato la pubblicazione del progetto alla sua uscita dal carcere.

Baby Gang, il nuovo album e l’uscita dal carcere

La situazione giudiziaria di Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, serve quindi anche a contestualizzare l’assenza, almeno per ora, di una data per il nuovo disco.

Il rapper è tornato in carcere il 17 marzo 2026 nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Lecco. A settembre sono arrivati sviluppi relativi a procedimenti differenti: la Corte d’Appello di Milano ha ridotto a un anno e sei mesi una precedente condanna legata alla ricettazione e al possesso di un’arma con matricola abrasa, mentre in un altro processo Baby Gang è stato assolto dalle accuse di diffamazione e istigazione a delinquere e condannato a una multa per trattamento illecito di dati personali.

Le notizie più recenti, risalenti al 21 settembre 2026, confermano che l’artista si trova ancora in carcere per un’altra indagine.

È in questo contesto che nei giorni scorsi Baby Gang ha scritto nelle Stories che il disco sarebbe uscito una volta fuori dal carcere. Al momento, però, non è stata comunicata una data e non ci sono quindi elementi per stabilire quando il nuovo album potrà essere pubblicato.

Baby Gang svela i primi brani del nuovo album

Se il calendario resta ancora da definire, Baby Gang ha cominciato a mostrare qualcosa di molto più concreto sul contenuto del progetto.

Uno dei primi brani annunciati è UNA PRO, realizzato con Morad e Nicky Jam. Baby Gang ha pubblicato sui social una foto insieme ai due artisti accompagnandola con una frase inequivocabile: il pezzo sarà presente nel suo prossimo album.

La presenza di Morad prosegue un rapporto artistico già consolidato negli anni. I due hanno infatti collaborato più volte, a partire da Casablanca, uno dei brani che hanno contribuito alla crescita internazionale di Baby Gang.

Diverso il peso della presenza di Nicky Jam, che porta il nuovo progetto verso la scena latina e allarga ulteriormente il raggio internazionale delle collaborazioni scelte per il disco.

Baby Gang con Burna Boy: nel disco ci sarà “All I Know”

L’altro featuring svelato è quello con Burna Boy.

Baby Gang ha annunciato nelle Stories All I Know feat. Burna Boy, specificando anche in questo caso che il brano sarà contenuto nel prossimo album.

Il coinvolgimento dell’artista nigeriano rappresenta al momento uno degli elementi più significativi emersi sul progetto e conferma come Baby Gang stia costruendo il disco guardando anche fuori dai confini della scena rap italiana.

Baby Gang nuovo album: la tracklist in aggiornamento

Quella del nuovo album di Baby Gang non è ancora una tracklist completa. L’artista sta però iniziando a svelare progressivamente titoli e collaborazioni attraverso i propri social.

Questi i brani finora annunciati:

UNA PRO feat. Morad & Nicky Jam

ALL I KNOW feat. Burna Boy

Al momento non sono stati resi noti pubblicamente il titolo dell’album, la cover, il numero complessivo delle tracce e la data di uscita.

Il progetto sarà il seguito di L’Angelo del Male, terzo album in studio di Baby Gang pubblicato nel 2024. Anche quel disco era stato anticipato attraverso i social con una progressiva rivelazione dei brani e delle numerose collaborazioni.

Nel corso del 2026 Baby Gang ha inoltre continuato a pubblicare nuova musica, mantenendo attiva la propria produzione anche durante le vicende giudiziarie che lo hanno riportato in carcere.

Questo articolo sarà aggiornato con titolo, data di uscita, tracklist e nuovi featuring man mano che Baby Gang renderà disponibili ulteriori dettagli sul nuovo album.