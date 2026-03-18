Baby Gang arrestato di nuovo: armi, rapina e maltrattamenti

Baby Gang è stato arrestato di nuovo. Non è un episodio isolato: è l’ultimo sviluppo di un’indagine che da mesi torna sempre sugli stessi nomi, il suo e quello del suo entourage.

L’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Lecco è scattata all’alba del 17 marzo e coinvolge diverse persone a lui vicine, dentro un contesto che negli ultimi anni è già emerso più volte tra arresti, sequestri e procedimenti.

Le accuse: armi, rapina e maltrattamenti

Le accuse contestate, a vario titolo, riguardano detenzione e cessione di armi, anche da guerra, rapina e lesioni. Nell’ordinanza compare anche un’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, con episodi di violenza fisica e psicologica che gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio.

Secondo quanto emerso, attorno all’artista si sarebbe strutturato un gruppo attivo tra Lecco, Milano e altre province del Nord Italia, con disponibilità di armi utilizzate anche per intimidazioni e spedizioni punitive.

Le informazioni sull’operazione sono state diffuse anche attraverso un comunicato del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco, circolato online e ripreso, tra gli altri, dal giornalista Marco Pasqua de Il Messaggero.

Le indagini parlano di un contesto in cui la gestione del territorio, i rapporti tra gruppi e l’uso della forza sarebbero stati elementi centrali.

L’indagine e i precedenti

L’operazione rappresenta un nuovo capitolo di un’indagine avviata nel 2025 e sviluppata a partire da episodi precedenti, tra cui il ritrovamento di armi e altri arresti legati allo stesso ambiente.

Il nuovo arresto arriva inoltre a pochi giorni da una condanna a due anni e otto mesi per detenzione di armi, aggiungendo un ulteriore passaggio a una vicenda giudiziaria che negli ultimi anni è diventata sempre più articolata.

Nel tempo, il nome di Baby Gang è comparso in diversi procedimenti, tra accuse, condanne e assoluzioni, in un quadro che continua a evolversi.

Dalla musica all’immagine pubblica

Parallelamente, la crescita musicale non si è mai fermata. Il trapper resta uno dei nomi più ascoltati della scena italiana, con milioni di stream e una forte esposizione anche dal vivo.

Il suo percorso artistico si è costruito anche su un immaginario diretto, spesso legato alla strada, alla violenza e al racconto personale. Un’estetica che negli anni ha contribuito a definirne l’identità pubblica.

Progetti come Delinquente, Innocente e L’angelo del male hanno consolidato la sua posizione, portandolo ai vertici delle classifiche e ampliando il pubblico.

Un equilibrio che torna al centro

Il nuovo arresto riporta inevitabilmente l’attenzione su un equilibrio che accompagna da tempo il suo percorso: quello tra costruzione artistica e vicende reali.

Due livelli che finora hanno continuato a convivere, senza che uno annullasse l’altro, ma che con questo nuovo sviluppo tornano a sovrapporsi in modo evidente.

La vicenda è in evoluzione e sarà chiarita nei prossimi passaggi giudiziari.