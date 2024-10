Baby Gang incontra il Ministro della cultura e della gioventù in Marocco, mentre “L’Angelo del Male” si tinge di platino

Mentre il suo ultimo album, L’Angelo del Male, si è appena tinto di platino, Baby Gang (nome d’arte di Zaccaria Mouhib) ha recentemente incontrato a Rabat – in occasione di un viaggio in Marocco – il Ministro della cultura e della gioventù per trovare nuovi stimoli e dare ai giovani che vivono nel suo paese natale una possibilità di riscatto sociale ed economico attraverso la musica e le arti, ma anche – e soprattutto – attraverso la ricerca delle proprie aspirazioni.

BABY GANG: “L’ANGELO DEL MALE” e l’incontro in marocco con il ministro

L’Angelo del Male racconta la storia di un ragazzo di 21 anni, accendendo un faro sulla sua vita, sulle sue battaglie, sulla sua sofferenza e sulla sua rivincita. Tutto questo senza finzioni né ipocrisie, puntando piuttosto su testi crudi e sinceri, attraverso i quali Baby Gang si fa portavoce di una generazione che sbaglia, ma che è pronta a rialzarsi e a cambiare il mondo.

Ed è proprio da qui che nasce il suo desiderio di impegnarsi, partendo proprio dal suo Paese, il Marocco.

