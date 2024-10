Il producer Bobo inaugura il suo percorso da solista con il singolo “All Eyes On Me” feat. Baby Gang, Guè e Paky

Il producer salernitano classe ’92 Bobo ha annunciato il primo singolo All Eyes On Me (M.A.S.T. / Believe) insieme a Baby Gang, Guè e Paky, disponibile da venerdì 4 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Il singolo è già disponibile per il pre-save cliccando qui.

Il brano farà parte del suo primo progetto solista dopo aver prodotto, negli ultimi anni, alcuni tra i dischi più importanti del panorama urban come Innocente, Tunnel e L’angelo del male e aver collaborato con Capo Plaza, Salmo, Artie 5ive, Vale Pain, Simba La Rue e Baby Gang che ritroviamo in questo singolo in arrivo.

BOBO, “ALL EYES ON ME” FEAT. BABY GANG, GUÈ E PAKY

All Eyes On Me parla di essere e sentirsi osservati in ogni momento della nostra vita, creando in noi una sensazione che non ci permette di mantenere e dare valore ai momenti privati. Si tratta di una tematica che mira ad alzare l’attenzione sul lato più superficiale che è presente nella società contemporanea basata sull’apparire.

È un brano distopico dal forte spirito rivoluzionario che incarna perfettamente l’anima urban di Bobo, il quale sceglie di campionare Pusherman di Curtis Mayfield, pezzo iconico della black music.

Ad accompagnare Bobo in questo primo tassello del viaggio da solista con All Eyes On Me sono Baby Gang, Guè e Paky che regalano un’incredibile potenza narrativa al brano, unendosi con grande coerenza al producer.

Sul brano, il producer racconta: «Ho scelto appositamente di non voler seguire nessun tipo di canone per quanto riguarda la struttura e la scelta dei suoni. Le strofe non sono suddivise in parti uguali anzi vengono anche alternate tra loro. Verso la fine del brano ho voluto aggiungere una parte che si può definire un mio assolo cambiando totalmente bpm e genere della traccia».