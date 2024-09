Paky entra a far parte della grande famiglia di Warner Music Italy

A poco più di un anno dall’uscita di Paky Freestyle 2 e dopo le collaborazioni con Simba La Rue (Levante), Niky Savage (No Ex), Baby Gang (Gangster) e Mikush (Rozzano Jersey), Paky lascia Island Records ed entra a far parte della grande famiglia di Warner Music Italy, etichetta con la quale pubblicherà a breve un nuovo singolo.

L’artista ha infatti scritto sui propri canali social di stare registrando un nuovo pezzo in studio, il primo interamente suo ad uscire dopo la firma di questo nuovo contratto discografico.

Paky entra a far parte della famiglia di Warner Music Italy

Paky conta attualmente quasi 1 milione 900 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è – senza alcun dubbio – La Bellavita feat Jul con oltre 60 milioni 870 mila stream. Seguono Blauer con quasi 51 milioni di stream, Mi Manchi, che ha superano i 37 milioni 220 mila stream, e Star feat Shiva con 31 milioni 960 mila stream.