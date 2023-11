Sfera Ebbasta testo, significato e video di “Complicato”, nona traccia contenuta in “X2VR” in feat. con Paky

Sfera Ebbasta Complicato testo, significato e video del brano contenuto in “X2VR“, quarto album di inediti di del king della trap.

Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con “XDVR” e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.

Sfera ebbasta complicato significato del brano e autori

La nona traccia dell’album è scritta da Sfera, Drillionaire, Alessio Buongiorno (Bongi), Vigan Mehmedi e Paky.

Sfera Ebbasta e Paky raccontano in Complicato tutte le difficoltà che ci sono nel vivere nel quartiere e la forza che è necessaria per rialzarsi e trovare un obiettivo.

sfera ebbasta complicato testo, audio e video

Ti sto passando a prendere sopra una sportiva

Entriamo al ristorante anche vestiti sportivi

Ho un amico che sta in piazza da più o meno una vita

(I feel down)

E che, se ha qualche problema, chiama un paio di amici

Ma qua è tutto complicato

Mamma fa tre lavori, cerca il quarto

E lei nemmeno oggi ha richiamato

Di sicuro è già nel letto di un altro

Dici: “Ci avrei giurato”, sì, c’avrei scommesso

Sogni così grandi non stanno in un cassetto

Nella cameretta di un bambino nel ghetto

Piove solo sul bagnato, tu sei fortunato e

Qua è tutto complicato

Ha fatto un figlio e dopo lo hanno arrestato

Tu non piangere, no

Lo sai che questi guai se ne andranno, vedrai

Non può piovere per sempre anche se è complicato

Dormo con un occhio chiuso, ma tengo l’altro aperto

Perché la strada è puttana, ha sempre le cosce aperte

Non le piace che bazzico nei quartieri per bene

Perché prima la scopavo forte sette su sette

Nelle sue vie più strette, senza farci vedere

Dato il peggio di me via dentro ognuna di quelle

Ci penso spesso quando sto guidando una Bugatti

E passo nei posti dove stan continuando a bucarsi

Siamo comparse in un DVD, film senza interprete

Dove Dio non si vede, non può piovere per sempre

Mio fra’ davanti a un giudice, non è quello di X-Factor

Di un altro ne è rimasto dei fiori attaccati a un palo

Con delle candele accese, una per ogni sparo

Due iniziali del cazzo sopra ad un altro tattoo

Se questo era il prezzo, stronzo, riprenditi tutto quanto

Così è troppo complicato

Qua è tutto complicato

Ha fatto un figlio e dopo lo hanno arrestato

Tu non piangere, no

Lo sai che questi guai se ne andranno, vedrai

Non può piovere per sempre anche se è complicato

Qua è tutto complicato

Ha fatto un figlio e dopo lo hanno arrestato

Tu non piangere, no

Lo sai che questi guai se ne andranno, vedrai

Non può piovere per sempre anche se