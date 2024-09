Baby Gang, ‘Hangover’ con Emma la verità su Sanremo 2024 e il nuovo processo

Baby Gang, tra ‘Liberi‘, ‘Hangover‘ feat. Emma e rivelazioni su Sanremo, è stato uno degli assoluti protagonisti al Suzuki Music Party di Amadeus, registrato ieri sera all’Allianz Cloud di Milano che andrà in onda il 22 settembre sul canale Nove.

Unico artista in scaletta a cantare due brani, ha fatto ascoltare il suo inedito ‘Liberi‘ ma ha anche fatto da sparring partner in quello che sarà il nuovo singolo di Emma Marrone dal titolo ‘Hangover‘.

Dei due brani parleremo dettagliatamente più avanti, mentre possiamo già dirvi che durante la parte di chiacchiera tra un brano e l’altro è stata svelata un’informazione molto importante da Amadeus legata allo scorso Sanremo.

Il conduttore ed ex direttore artistico del Festival ha, infatti, svelato che Zaccaria avrebbe preso parte alla gara proprio con ‘Liberi‘, specificando che ciò non è accaduto a causa delle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto nell’arco di questi ultimi mesi.

Questa notizia, in realtà, non è una novità per noi di All Music Italia che lo avevamo spoilerato nell’ormai lontano 2 agosto 2023 per mano del direttore Massimiliano Longo in questo articolo.

Allora furono in molti a pensare alla fake news e invece…

I GUAI GIUDIZIARI

In ogni caso, purtroppo, per Baby Gang le vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto non sono ancora finite, anzi sono destinate ad aumentare. La Procura di Milano ha chiesto una nuova condanna a tre anni di reclusione nell’ambito del processo con rito abbreviato relativo alle vicende di San Siro dello scorso aprile 2021.

In quell’occasione, secondo l’accusa, Baby Gang e il collega Neima Ezza avrebbero creato assembramenti e disordini non autorizzati per girare un videoclip con 300 ragazzi tra i 16 e i 20 anni. All’arrivo delle Forze dell’Ordine sarebbero anche stati lanciati oggetti contro le volanti.

Il giudice si esprimerà con il nuovo verdetto finale a ottobre. Ricordiamo anche che lo scorso era arrivata l’assoluzione in appello per il processo su una rapina, mentre per quel che riguarda la sparatoria in Corso Como del 2022 è stata dimezzata la condanna in secondo grado.

Non un periodo facile con la legge che, però, fa da contraltare alle gioie lavorative. Adesso questo nuovo percorso con Emma e in singolo rispettivamente con ‘Hangover‘ e ‘Liberi‘.