Festival di Sanremo 2024: debutti, ritorni, sorprese… Amadeus al lavoro per chiudere in bellezza i suoi 5 anni da Direttore artistico

Festival di Sanremo 2024 cast e cantanti in gara, work in progress.

Mancano sei mesi all’inizio di Amadeus V, ovvero il quinto Festival consecutivo, nonché l’ultimo, con buona pace degli haters, del direttore artistico che è stato capace di portare nell’era dello streaming il Festival mettendo d’accordo pubblico, discografici, cantanti e investitori pubblicitari.

E mentre per molti iniziano le vacanze Amadeus è già al lavoro sia sul versante ascolto dei giovani (termine di iscrizione ad ottobre, vedi qui) che su quello dei big. E per il suo ultimo Festival il conduttore ha le idee chiare. Continuare a scegliere in base alle canzoni e, al tempo stesso, puntare sui nomi del momento riportando in gara i grandi big.

Il big in gara dovrebbero essere 23 come lo scorso anno mentre i giovani che verranno promossi sul campo tornano dai 6 dello scorso anno ai 3 del 2022. Solo se il livello dovesse essere molto alto, potrebbero salire al massimo a quattro.

