Artie 5ive e Bresh, dopo l’anteprima all’Arena di Verona arriva il nuovo singolo “Per Sempre”

Artie 5ive e Bresh, Per Sempre: significato del testo del nuovo singolo

Dopo averlo presentato in anteprima dapprima agli I Days e successivamente lo scorso 4 settembre all’Arena di Verona in occasione del Radio Zeta Future Hits Live 2024, Artie 5ive e Bresh hanno svelato la data d’uscita del loro primo singolo insieme, Per Sempre, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da mercoledì 11 settembre.

“L’acqua e il fuoco, signore e signori, riuniti“, ha esordito Bresh poco dopo l’esibizione sul palco dell’Arena di Verona e, in effetti, il brano fonde l’universo musicale del cantautore e rapper ligure con quello di Artie 5ive: due mondi molto diversi tra loro, ma non così distanti da non potersi ricongiungere nel tempo di una canzone.

Artie 5ive e Bresh, Per Sempre: significato del brano

Per Sempre è la sintesi perfetta tra il cantautorato italiano e tutto il rap conscious. Una versione moderna di quel mondo per un testo che parla di un momento di riflessioni e considerazioni sulla direzione che sta prendendo la vita. E quale mese migliore per pubblicarlo se non settembre, che rappresenta da sempre un nuovo inizio.

Artie 5ive e Bresh, Per Sempre: testo del brano

Fuoristrada, però forse è il mio posto giusto sul radar

Sulla Luna dista casa, eclissi sulla facciata

Già dall’alba di Ibiza XXX

Nella lista sono giganti come Annunaki

Faccia da serial, punte d’acciaio sulla mia schiena

Faccia la seria, faccia la stima, faccia la media

Siamo alla corsa, al traguardo, alla gara

Io non taglio la strada come un figlio di pu***na

Ohio, posso darti tutto prima

Ohio, ora che ho cambiato vita muoio

Con un PIN nella bara

Per lasciare fuori questi figli di…

Gli amici della scuola, i soldi che guadagni con la droga

I trucchi che ti metti per sentirti un po’ più donna

Non erano per sempre

Com’è l’amore di una tr**a?

Quella collana e tutti quei Pull Up

L’ansia e la paranoia

Non erano per sempre

XXX Sedere

Ti lancerei il bicchiere

Muiono i ragazzi non è guerra dei bottoni

Il mio quartiere brulica di spacciatori

Il mio paese sul tracollo

Non credo alle istituzioni

Bevo l’acqua dalla pozza (ok)

Mi darà la forza (ok)

Sventolo la bandiera nera

Dammi la bandana rossa

Non c’è gloria nella fogna

Cercando un tesoro in mare aperto

Ma navigo nella costa

Ti comporti bene con me solamente quando hai voglia

Me ne sono andato tardi senza sbattere la porta

Mi ricordo di chi c’era quando qui non c’era niente

Il suono delle sirene supera le mie finestre

Nel mio posacenere

Qualche due grammi

Mi sono divertito

Ma quel live non era cosa

Niente di che