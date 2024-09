“Storie brevi” di Annalisa e Tananai è il tormentone dell’estate: si aggiudica il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024

Dopo tanta attesa, ieri sera, in diretta dal palco dell’Arena di Verona, è stata Storie brevi di Annalisa e Tananai a trionfare come tormentone dell’estate ed aggiudicarsi il premio RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2024.

Il brano, di Capitol/Universal Music con Warner, è stato per 10 settimane in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate e votate sul sito di RTL 102.5, confermando Annalisa e Tananai una coppia vincente e molto apprezzata dal pubblico.

“Storie Brevi è un approccio diverso all’estate, più rilassato, quella canzone da ascoltare al tramonto coi finestrini abbassati. Era una nostra necessità, mia e di Tananai, raccontare qualcosa che ci appartenesse, a modo nostro.” racconta Annalisa sul brano.

Aggiunge poi Tananai: “Io e Annalisa volevamo soddisfare un’esigenza di spensieratezza e nostalgia legate forse più a epoche passate, periodi in cui l’estate si viveva in attimi, momenti e appunto, in storie brevi.”

RTL 102.5 Power Hits: la serata

Una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, in cui tutti i protagonisti dell’estate hanno cantato i loro brani, facendo scatenare il pubblico per più di tre ore; Anna, Achille Lauro, Gaia e Tony Effe, Fedez ed Emis Killa, sono solo alcuni dei nomi che hanno infuocato l’Arena e fatto alzare tutti gli spettatori a ballare insieme a loro.

Per concludere la serata, dopo l’annuncio della canzone vincitrice, un dj set con la più bella musica anni ’70, ’80 e ’90, remixata dal dj Massimo Alberti.

Qui una foto del team di Capitol Records, Warner Music e RTL 102.5.

