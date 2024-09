rtl 102.5 power hits estate 2024: durante la conferenza stampa svelati nuovi ospiti

Si è svolta questa mattina presso il Palazzo Maffei Casa Museo di Verona la conferenza stampa dell’evento musicale che decreterà il tormentone dell’estate 2024: il Power Hits Estate 2024 di RTL 102.5. Presenti anche il sindaco della città, Damiano Tommasi, e una delle artiste più influenti del momento: ANNA.

Questa sera, in diretta dall’Arena di Verona, potremo ascoltare live le canzoni che ci hanno fatto ballare per tutta l’estate, dominando le classifiche radiofoniche; alla conduzione dell’evento troviamo Paola Di Benedetto e Matteo Campese, entrambi conduttori radiofonici e volti noti di RTL 102.5 e Radio Zeta.

Rtl 102.5 power hits estate: il cast

Ecco tutti nomi degli artisti che saliranno sul palco: Alessandra Amoroso, Alfa,

Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Bigmama, Bnkr44, Boomdabash, Capo Plaza, Coma_cose, Elodie, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Geolier, Ghali, Gigi D’Alessio, Guè, Irama, Mahmood, Negramaro, Noemi, Paola & Chiara, Rose Villain, Sophie And The Giants, Tananai, The Kolors, Tony Effe.

Annunciati proprio durante la conferenza stampa del Power Hits Estate 2024 di questa mattina altri quattro superospiti che si uniranno a questo già importante cast: Achille Lauro, Club Dogo, Ornella Vanoni e Piero Pelù.

Il presidente di RTL 102.5 e ideatore dell’evento Lorenzo Suraci ha dichiarato: “Grazie alla professionalità dei nostri collaboratori, alla discografia tutta e ai manager degli artisti, siamo riusciti a prevedere un cast forte, con i più grandi e i migliori nomi del panorama musicale italiano, sia per Power Hits Estate sia per Future Hits Live, due eventi sold out e soprattutto in diretta.”

Il Power Hits Estate, giunto alla sua ottava edizione, ha infatti registrato il tutto esaurito pochi giorni dopo l’apertura delle vendite, confermandosi come uno degli eventi più amati dell’estate italiana, insieme al Future Hits Live di Radio Zeta, in onda domani sera, sempre in diretta dall’Arena di Verona.

i premi del power hits estate 2024

Oltre a decretare il vincitore, ossia il brano di maggior successo trasmesso dalle radio, che vincerà l’RTL 102.5 Power Hits Estate 2024, come ogni anno durante il corso della serata verranno consegnati altri premi, riconosciuti dalle associazioni FIMI, PMI e SIAE:

al singolo più venduto nel periodo dal 21 giugno

2024 al 29 agosto 2024;

2024 al 29 agosto 2024; al singolo indipendente più trasmesso dalle radio;

al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia;

all’album più venduto nel periodo 25 agosto 2023 – 29 agosto

2024.

Anche quest’anno a salire sul palco per premiare il vincitore sarà un fortunato ascoltatore di RTL 102.5, che avrà inoltre la possibilità di assistere alle prove e visitare il Backstage.

“Il mio obiettivo è rendere il pubblico il fulcro dell’evento, trasformando ogni serata in un’esperienza magica con esibizioni e giochi di luce straordinari. Quest’anno, il pubblico sarà ancora di più protagonista, illuminando l’Arena di Verona con 13.000 luci grazie a una perfetta integrazione tra i loro smartphone e la regia luci.” ha dichiarato questa mattina Fabio Marcantelli, produttore esecutivo dell’evento. Il pubblico potrà infatti contribuire attivamente alla scenografia dello spettacolo scaricando l’app gratuita BePrix.

Questa sera sarà possibile seguire l’evento, a partire dalle 21, in diretta su RTL 102.5, su Radio Zeta, sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Immagine di copertina di Elena Di Vincenzo.