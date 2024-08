RTL 102.5, svelata la scaletta del Power Hits Estate 2024 con Irama, Tananai e…

RTL 102.5 ha svelato i nomi degli artisti che animeranno la scaletta dell’ottava edizione del Power Hits Estate 2024, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana, che martedì 3 settembre porterà sul palco dell’Arena di Verona – già sold out – tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico, per decretare il Power Hit dell’estate 2024.

A condurre questa nuova edizione Paola Di Benedetto e Matteo Campese (The Flight, in onda dalle 15.00 alle 17.00 su RTL 102.5), volti ormai noti sul palco dell’Anfiteatro veronese, dove il Power Hits Estate torna per l’ottavo anno consecutivo.

Si rinnova, inoltre, la collaborazione fra l’emittente radiofonica ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e TV in Italia, per la realizzazione delle classifiche di RTL 102.5.

Lunedì 24 giugno, nello specifico, sono state lanciate due classifiche: quella settimanale, che decreta il brano primo classificato di ogni settimana, e quella generale, che decreta il Power Hit dell’estate 2024, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024.

Realizzate in collaborazione con EarOne, le classifiche si baseranno sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull’airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali.

Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno dunque esprimere la propria preferenza sulla piattaforma RTL 102.5 Play registrandosi alla Community MyPlay. Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno, valido per entrambe le classifiche.

Ma non è tutto! Il 3 settembre un fortunato ascoltatore salirà infatti sul palco dell’Arena di Verona per premiare il vincitore e avrà la possibilità di scoprire i segreti del backstage, assistendo alle prove.

