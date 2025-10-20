Certificazioni FIMI 42: Doppio platino per “Crepe” di Irama. Certificati anche Bresh, Marracash e Baby Gang

Certificazioni FIMI settimana 42, lunedì 20 ottobre 2025.
Settimana davvero povera di nuovi risultati la 42esima del 2025. Irama, Baby Gang, Marracash e Bresh sono tra i protagonisti italiani.
Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000
Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 42 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI
Nessun singolo internazionale ottiene nuove certificazioni questa settimana in Italia.
CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI
Disco di platino per un album uscito il 28 agosto del 2015… Beauty behind the madness di The Weeknd.
