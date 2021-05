TY1 “Djungle”, 24 collaborazioni per un album hip hop ricco di sfumature

Il 7 maggio è il giorno dell’uscita per Thaurus dell’album di TY1 Djungle, il nuovo album del dj e producer che ama definirsi direttore artistico. Il progetto si contraddistingue per un approccio hip hop e in cui non mancano slanci di rock, pop e grunge.

“Io sono partito da Salerno dove c’era poco o niente e ho lavorato sulla musica hip hop che allora non era così mainstream e percepita in modo professionale. Da allora ho proseguito in un percorso tra attività di deejay e producer e per questo disco ho coinvolto un bel po’ di artisti e non solo rapper.”

L’uscita di Djungle è stata anticipata da Fantasmi brano feat Marracash e Geolier che sta infuocando su Spotify con milioni di ascolti.

Grazie ad un sound ammaliatore in grado di catturare sin dal primo ascolto, Fantasmi è un pezzo di grande impatto che unisce in un tutt’uno davvero sorprendente i flow di Marracash e di Geolier. Due generazioni a confronto che in questo brano s’intrecciano perfettamente e che sotto l’attenta regia dell’avveniristico producer di origine campana, affrontano in maniera disarmante il tema dei Fantasmi, intesi come i demoni che ognuno di noi è destinato ad affrontare prima o poi nella propria vita.

Fantasmi che spesso, scaturendo da veri e propri traumi del passato, ci tormentano come avvoltoi, impedendoci di vivere serenamente la nostra esistenza o di godere a pieno dello status raggiunto.

TY1 DJUNGLE

“Djungle significa giungla e parte da un concetto di rivalsa, che nasce dal fatto che io come molti miei colleghi sono partito dalla periferia. La musica mi ha dato la possibilità di sognare.”

TY1 è ora finalmente pronto a tornare sulla scena da protagonista, mostrandosi in tutte le sue mille anime e sfaccettature musicali, senza mai dimenticare le sue radici.

Questi i nomi dei 24 artisti che saranno presenti all’interno del suo nuovo album. Tra nomi ormai consolidati del genere urban e hip-hop (Marracash, Paky, Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Pretty Solero, Myss Keta, Noyz Narcos, VillaBanks, Ernia, Capo Plaza, Jake La Furia, Speranza, Taxi B, Rkomi, Ketama126, Samurai Jay, Geolier) incursioni dal mondo pop (Neffa, Tiromancino), nonché dall’estero (Pablo Chill-E, Mc Buzzz, Dosseh) e nuove leve (Touchè, Vettosi).

La copertina del disco, curata dall’artista Gianfranco Villegas e scattata da Francesco Bonasia, mostra un bambino con il logo di TY1 rasato sulla nuca, immerso in quella che appare come la perfetta raffigurazione di una giungla urbana (rievocata dal titolo del progetto Djungle), su cui si stagliano cemento e palazzoni, ma anche un immaginario colorato dalla fantasia (e presumibilmente dal talento) del giovane ragazzo.

Questa la tracklist di Djungle.

1 Djungle (feat. Marracash, Taxi B, Paky)

2 Nada (feat. Guè Pequeno, Capo Plaza, Pablo Chill-E)

3 Adesso (feat. Massimo Pericolo)

4 Fantasmi (feat. Geolier & Marracash)

5 Via Da Qui (feat. Ernia & Tiromancino)

6 Amy (feat. Rkomi)

7 Lattina (feat. Ketama126 & Pretty Solero)

8 Squali (feat. Villabanks & Touché)

9 Nun Me Saje (feat. Neffa)

10 Novanta (feat. Samurai Jay & Jake La Furia)

11 Hit Or M¥Ss (feat. M¥Ss Keta)

12 Pussy (feat. Mc Buzzz & Vettosi)

13 C’est La Vie (feat. Capo Plaza & Dosseh)

14 Sciacalli (feat. Noyz Narcos & Speranza)

MADE IN TY1

“Sono passati tanti anni dal mio debutto in questo gioco, fatti di sudore, passione e sacrifici. Per questo non mi sono scordato di nulla. Ho raccolto i principali brani da me prodotti in un’unica playlist su Spotify chiamata MADE IN TY1.”

Questo il messaggio postato sui social da TY1, che ha creato su Spotify una playlist per raccontare in musica il suo percorso.