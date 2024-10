X Factor Bootcamp: Mimì Caruso non delude le aspettative ma la rivelazione è Paola Iezzi umile serva della musica

X Factor 2024 Bootcamp – seconda parte

Eccoci pronti per l’ultima puntata dei Bootcamp, se vi siete persi la prima ecco cosa è successo.

Ho avuto la netta sensazione che le squadre siano squilibrate, una dinamica che è emersa già durante la prima puntata dei Bootcamp. Mi chiedo con quale criterio vengano effettivamente assegnati i cantanti ai diversi giudici prima di iniziare i Bootcamp. Questa mancanza di trasparenza solleva dei dubbi, ed è un aspetto che il programma dovrebbe chiarire al pubblico.

La puntata devo dire mi sembra meno brillante della prima, a parte dei picchi di bellezza con Mimì Caruso che ha una voce che ti stende e frasi poco felici ad effetto come “la musica ha perso di nuovo” di Marina del Grosso (ancora non ho capito a chi si riferisse).

La rivelazione della serata per me è stata Paola Iezzi umile serva della musica che ha commentato e argomentato le sue scelte in maniera davvero impeccabile. Si assume anche la responsabilità di una generazione che si “sente arrivata”. Paola Iezzi educatrice (dice la mia amica Sara).

Manuel Agnelli invece inizia a non starmi simpaticissimo, per carità io sono cresciuta a pane e Afterhours, ma credo che l’anzianità gli dia un po’ troppa presunzione soprattutto quando fa affermazioni sul “essere nel contesto” io non sono proprio d’accordo, va bene comprendere le canzoni ma poi ad ognuno di noi arrivano in maniera differente e secondo me si è anche liberi di stravolgerle… l’importante è sicuramente non perdere il senso delle parole.

Ma andiamo a vedere le squadre che si stanno componendo…