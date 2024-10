X Factor 2024 Bootcamp Francamente, I Patagarri, Les Votives tra i migliori…SGA fanno il funerale agli Skiantos

X Factor 2024 Bootcamp

Dopo le Audizioni, in cui molti artisti hanno cercato di conquistare i giudici con i propri progetti musicali, è il momento dei Bootcamp, dove inizia ufficialmente la competizione tra i giudici. Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono pronti a costruire le proprie squadre, ma con una sfida in più: ciascuno ha solo 4 sedie disponibili (l’anno scorso erano 5). Durante questa fase, i giudici potranno effettuare gli “switch” per riassegnare le sedie fino all’ultimo momento, mantenendo alta la tensione sia per loro che per gli artisti.

In apertura di puntata, Giorgia ha guidato un confronto tra i giudici, che hanno scoperto quali concorrenti sono stati assegnati loro, dando il via alla strategia di squadra.

Jake La Furia e Achille Lauro saranno i primi a scegliere i 4 concorrenti da portare agli Home Visit, mentre gli altri giudici commenteranno e offriranno consigli dal vivo.

Nella mia testa, dalle audizioni, sono rimaste poche esibizioni e tanta curiosità. Sicuramente ricordo molto bene: Francamente, Mimì Caruso, I Punkcake, Giulia Catuogno, Lorenzo Salvetti e i Patagarri di cui ho ben chiaro nella mente le loro esibizioni.

Per il resto una serie di voci che devo ancora comprendere.

Ecco cosa è successo nella sfida delle sedie…