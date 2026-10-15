Settembre annuncia i primi concerti del 2027: tre date nei club a marzo, il 9 a Pozzuoli al Duel Beat, il 15 a Roma al Largo Venue e il 20 a Milano ai Magazzini Generali. Il cantautore napoletano porta dal vivo i brani che lo hanno fatto conoscere, da Vertebre ai più recenti, in serate prodotte da Vivo Concerti.

Settembre concerti 2027: date del tour nei club

I concerti di Settembre sono tre, tutti a marzo 2027 e tutti alle 21. I biglietti si acquistano per ogni data dalla tabella qui sotto, con la vendita online dal 16 ottobre alle 14.

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SETTEMBRE · CONCERTI 2027 Data Città Biglietti 9 mar 2027 Pozzuoli

Duel Beat Biglietti

dal 16 ott, ore 14 15 mar 2027 Roma

Largo Venue Biglietti

dal 16 ott, ore 14 20 mar 2027 Milano

Magazzini Generali Biglietti

dal 16 ott, ore 14 Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia → All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Il tour di Settembre dopo un’estate sui palchi dei festival radiofonici

I tre concerti sono i primi appuntamenti dal vivo del 2027 per Settembre, che ha passato l’estate sui palchi dei principali festival radiofonici italiani e arriva nei club dopo i singoli Due settimane e Lentiggini.

Da X Factor alle Nuove Proposte di Sanremo 2025: chi è Settembre

Settembre, all’anagrafe Andrea Settembre, è un cantautore napoletano classe 2001 che ha costruito la sua fanbase sul web e sui social. Nel 2023 ha partecipato a X Factor nella squadra di Dargen D’Amico, uscendo in semifinale.

Nel 2025 ha vinto le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con Vertebre, che gli ha portato il Premio Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Enzo Jannacci e il Premio SIAE-Roma Videoclip Rivelazione. Il brano ha ottenuto il disco d’oro a luglio dello stesso anno.

Il 3 luglio 2026 è uscito Due settimane, presentato in anteprima ai TIM Summer Hits, e il 25 settembre è arrivato Lentiggini, che segue Due settimane.

La scaletta dei concerti di Settembre

La scaletta sarà pubblicata dalla sera del 9 marzo 2027, quando i concerti di Settembre partono da Pozzuoli, e poi data per data: a Roma il 15 marzo e a Milano il 20.

Biglietti dei concerti di Settembre in vendita dal 16 ottobre

La vendita online parte il 16 ottobre alle 14. Nei punti vendita autorizzati i biglietti sono disponibili dal 21 ottobre alle 11, per tutte e tre le date.

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Foto di Giordano Mattar