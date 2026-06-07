Carmen Consoli ha ideato e realizzato un progetto inedito pensato come incontro tra artiste di generazioni e sensibilità diverse. Si intitola D come Dannate Ingenue e andrà in scena in due date speciali: il 22 luglio 2026 al Castello Sforzesco di Milano e l’1 settembre 2026 al Castello di Villafranca di Verona.

Ideato dalla cantautrice siciliana e prodotto da OTR Live, lo spettacolo riunisce otto protagoniste della musica italiana in un live corale costruito tra canzoni, dialoghi musicali, riletture condivise e momenti narrativi.

“D come Dannate Ingenue”: il progetto ideato da Carmen Consoli

Il titolo dello spettacolo nasce da un verso di un brano di Carmen Consoli, Besame Giuda. La frase diventa il filo conduttore dell’intera serata e richiama una condizione emotiva comune a molti: continuare a mettersi in gioco, esporsi e credere nelle proprie idee senza rinunciare alla propria identità.

Lontano dall’idea di concerto tradizionale, D come Dannate Ingenue si sviluppa come un racconto a più voci in cui musica e parole convivono senza separazioni nette.

le artiste protagoniste del live: Da Nada a Casadilego

Accanto a Carmen Consoli saliranno sul palco Nada, Marina Rei, Erica Mou, Anna Castiglia, Casadilego e Francamente.

Artiste provenienti da esperienze differenti che porteranno sul palco il proprio repertorio e la propria visione della scrittura musicale. Le esibizioni individuali si alterneranno a momenti condivisi, collaborazioni e interpretazioni inedite pensate appositamente per questo progetto.

L’obiettivo non è quello di rappresentare una generazione specifica, ma creare un dialogo tra percorsi artistici diversi che trovano nella musica un terreno comune.

Le letture di Concita De Gregorio accompagnano lo spettacolo

Ad arricchire il racconto sarà la partecipazione straordinaria di Concita De Gregorio, chiamata a intrecciare parole e riflessioni con la dimensione musicale dello spettacolo.

Le sue letture accompagneranno il pubblico lungo il percorso costruito dalle artiste, aggiungendo uno sguardo sul presente e contribuendo alla costruzione di una narrazione che attraversa l’intero live.

Più che una celebrazione, lo spettacolo si presenta come un incontro tra voci, esperienze e linguaggi differenti, con la musica al centro di un racconto condiviso che prenderà forma soltanto sul palco.

Le date di “D come Dannate Ingenue” e dove acquistare i biglietti

D come Dannate Ingenue debutterà il 22 luglio 2026 al Castello Sforzesco di Milano per poi tornare il 1° settembre al Castello di Villafranca di Verona.

I biglietti sono disponibili attraverso i circuiti di prevendita autorizzati e sul sito ufficiale di OTR Live.

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