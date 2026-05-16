Casadilego torna dal vivo nel 2026 con il SILENZIO (tutto di me) TOUR, la nuova serie di concerti legata al suo primo album. Dopo gli appuntamenti primaverili di Roma e Milano, il tour riparte il 16 giugno dallo Sherwood Festival di Padova.

Il calendario estivo porta sul palco Silenzio (tutto di me), disco d’esordio di Elisa Coclite, pubblicato per OTR Live/ADA Music Italy.

Casadilego concerti 2026: date del tour

16 giugno 2026 – Sherwood Festival – Padova

20 giugno 2026 – Time In Jazz – Berchidda (SS)

25 giugno 2026 – Isola Posters – Bologna

24 luglio 2026 – Borgate dal Vivo – Susa (TO)

26 luglio 2026 – Sant’Emiliano Music Festival – Padenghe sul Garda (BS)

1 agosto 2026 – Mezzo Festival – Mazara del Vallo (TP)

26 settembre 2026 – Humus Festival – Teramo

Il nuovo tour di Casadilego

Il SILENZIO (tutto di me) TOUR arriva dopo i live primaverili con cui Casadilego ha presentato dal vivo il suo primo album.

Il nuovo calendario la porterà soprattutto nei festival estivi, con concerti costruiti attorno alle sonorità folk ed elettroniche del disco e ad alcune cover già proposte nei live indoor.

Il percorso di Casadilego

Elisa Coclite, in arte Casadilego, è nata a Teramo nel 2003. Ha vinto la quattordicesima edizione di X Factor Italia e negli anni ha alternato musica, cinema e teatro.

Ha aperto concerti di artisti come Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Ben Harper e Asaf Avidan. Nel 2026 ha pubblicato il suo primo album, Silenzio (tutto di me).

La scaletta del tour SILENZIO (tutto di me)

La scaletta ufficiale del tour estivo di Casadilego non è ancora stata diffusa. Nelle date primaverili, tra cui quella del 18 aprile 2026 all’Arci Bellezza di Milano, l’artista ha proposto questo set:

K

Verdeforesta

Stare svegli

Impronte

Silenzio (niente di me)

Ora o mai più

Più facile

How Things Change

Snow White

Ti lascio una canzone (cover di Gino Paoli)

(cover di Gino Paoli) Samba em Montorio (cover dei Trem Azul)

(cover dei Trem Azul) Dimmi

Alberi

Posto nuovo

Encore: Verdeforesta

L’articolo sarà aggiornato quando sarà disponibile la scaletta delle date estive.

Biglietti e prevendite per i concerti di Casadilego

I biglietti per le date del SILENZIO (tutto di me) TOUR sono disponibili su otrlive.it.

Il calendario è in aggiornamento e nuove date potrebbero essere annunciate nelle prossime settimane.

Foto: Albert D’Andrea

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