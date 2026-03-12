Tosca e Carmen Consoli insieme per “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa (Silencio)”

È fuori il nuovo singolo di Tosca con Carmen Consoli Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa (Silencio).

Il brano è un adattamento di una delle esecuzioni del repertorio di Buena Vista Social Club, Silencio e anticipa il nuovo album di Tosca Feminae, in uscita per BMG dal 24 aprile.

La collaborazione tra Tosca e Carmen Consoli nasce da una visione condivisa di due artiste profondamente legate alle radici del nostro Paese e alla tradizione della world music.

In questo incontro artistico, Tosca intreccia con l’amica Carmen Consoli un dialogo intimo, quasi notturno: la delicatezza dei fiori evocati nel titolo diventa metafora della bellezza che ci circonda, ma anche della fragilità che chiede attenzione e cura. Una narrazione attraversata da un sentimento di protezione verso ciò che, proprio perché fragile, merita di essere custodito.

Tosca torna in studio a distanza di sette anni da Morabeza con un disco che racchiude il senso profondo di quello che l’artista desidera raccontare: la femminilità intesa come simbolo di pace, di accoglienza, di nutrimento, di protezione.

Feminae contiene anche altri featuring con artisti italiani e internazionali e sarà disponibile dal 24 aprile nei formati CD e doppio vinile, e dal 22 maggio anche in streaming su tutte le piattaforme digitali.