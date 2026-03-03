Tosca esplora l’universo femminile nel nuovo disco “Feminae”

Feminae è il titolo del nuovo album di Tosca, già disponibile in pre-order. Il disco, che segna il ritorno dell’artista in BMG, viene pubblicato il 24 aprile 2026 nei formati CD e doppio vinile. Dal 22 maggio successivo è in streaming su tutte le piattaforme digitali.

Tosca torna con un nuovo disco in studio, a distanza di sette anni dal precedente lavoro Morabeza. L’opera racchiude il desiderio profondo dell’artista di raccontare la femminilità, intesa come simbolo di pace, accoglienza, nutrimento e protezione. Ciò che realizza anche grazie a featuring con artisti italiani e internazionali.

L’artista è da sempre aperta all’incontro e al dialogo. Affascinata dalle musiche del mondo, nei suoi lavori Tosca racchiude la curiosità e la passione per le altre culture. Il gusto per la contaminazione e l’esplorazione musicale ha caratterizzato l’ultimo album Morabeza, pubblicato nel 2019. Questo lavoro aveva concluso un viaggio iniziato con Il suono della voce (2014) e Appunti musicali dal mondo (2017). Il disco conteneva le collaborazioni con artisti come Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Cyrille Aimée, Luísa Sobral, Lenine, Vincent Ségal, Lofti Bouchnak, Cèzar Mendes.

A Tosca piace scoprire e far conoscere mondi musicali lontani dal mainstream, così come le più recenti tendenze della musica d’autore italiana e straniera. La cantante ama creare ponti fra la radice italiana e le musiche d’altrove, intrecciare le culture, costruire nuove sonorità, adattare testi in altre lingue e viceversa. L’artista ha ricevuto il Premio Tenco alla carriera 2025, per aver apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale.

Negli anni, Tosca ha collaborato con grandi artisti italiani e internazionali. Tra questi, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Chico Buarque, Ivano Fossati, Renzo Arbore, Lucio Dalla, Renato Zero e Ron, con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 1996.

L’album Feminae si preannuncia come un nuovo capitolo della ricerca musicale della cantante, all’insegna della contaminazione e del dialogo.