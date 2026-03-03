3 Marzo 2026

Fabio Gattone
Blogger
News
3 Marzo 2026

Tosca esplora l’universo femminile nel nuovo disco “Feminae”

Il disco segna il ritorno dell'artista in BMG ed anche il ritorno sulle scene con un disco in studio dopo sette anni

News di Fabio Gattone
Tosca pubblica il nuovo disco "Feminae"
Feminae è il titolo del nuovo album di Tosca, già disponibile in pre-order. Il disco, che segna il ritorno dell’artista in BMG, viene pubblicato il 24 aprile 2026 nei formati CD e doppio vinile. Dal 22 maggio successivo è in streaming su tutte le piattaforme digitali.

Tosca torna con un nuovo disco in studio, a distanza di sette anni dal precedente lavoro Morabeza. L’opera racchiude il desiderio profondo dell’artista di raccontare la femminilità, intesa come simbolo di pace, accoglienza, nutrimento e protezione. Ciò che realizza anche grazie a featuring con artisti italiani e internazionali.

Tosca pubblica il disco "Feminae"

L’artista è da sempre aperta all’incontro e al dialogo. Affascinata dalle musiche del mondo, nei suoi lavori Tosca racchiude la curiosità e la passione per le altre culture. Il gusto per la contaminazione e l’esplorazione musicale ha caratterizzato l’ultimo album Morabeza, pubblicato nel 2019. Questo lavoro aveva concluso un viaggio iniziato con Il suono della voce (2014) e Appunti musicali dal mondo (2017). Il disco conteneva le collaborazioni con artisti come Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Cyrille Aimée, Luísa Sobral, Lenine, Vincent Ségal, Lofti Bouchnak, Cèzar Mendes.

A Tosca piace scoprire e far conoscere mondi musicali lontani dal mainstream, così come le più recenti tendenze della musica d’autore italiana e straniera. La cantante ama creare ponti fra la radice italiana e le musiche d’altrove, intrecciare le culture, costruire nuove sonorità, adattare testi in altre lingue e viceversa. L’artista ha ricevuto il Premio Tenco alla carriera 2025, per aver apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale.

Negli anni, Tosca ha collaborato con grandi artisti italiani e internazionali. Tra questi, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Chico Buarque, Ivano Fossati, Renzo Arbore, Lucio Dalla, Renato Zero e Ron, con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 1996.

L’album Feminae si preannuncia come un nuovo capitolo della ricerca musicale della cantante, all’insegna della contaminazione e del dialogo.

