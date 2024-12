Tosca nuove date all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Scopri quando

Tosca continua con i live 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Dopo le quattro date con lo spettacolo Unico, concerto in 3 atti e i primi tre appuntamenti di D’Altro Canto, Tosca si prepara a concludere i festeggiamenti del suo viaggio nella musica, iniziato 30 anni fa.

Dopo D’Altro Canto e i sold out in prevendita, si aggiunge un altro appuntamento: il 13 dicembre ci sarà uno Speciale Natale con una novità: si sposterà sul palco della Sala Sinopoli.

Insieme a Tosca e ai suoi musicisti ci saranno Stefano De Martino, Joe Barbieri, Flowing Chords e una sorpresa che sarà svelata solo all’ultimo.

Tosca – D’Altro Canto – Speciale Natale

Il Natale sarà raccontato e cantato in maniera inedita da Tosca e dagli altri protagonisti.

Valore aggiunto della serata: la “scostumatissima tombola” dell’attore partenopeo Gino Curcione, partecipando alla quale si contribuirà a sostenere il laboratorio di teatro per pazienti oncologici e caregiver di “RESTART-Cancer Care”, il progetto della fondazione IncontraDonna, creata da Adriana Bonifacino per la prevenzione e sensibilizzazione sul tumore al seno.

Le cartelle sono reperibili online sul sito www.incontradonna.it, oppure ritirandole tramite donazione direttamente all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone la sera dello spettacolo.

TOSCA – Voglio una casa

Il 12 dicembre uscirà sulle principali piattaforme in streaming il nuovo singolo di Tosca Voglio una casa.

Il brano scritto da Lucilla Galeazzi è l’apertura di ogni appuntamento di D’Altro Canto, un inno all’accoglienza e all’ospitalità.

Nel 2025 D’Altro Canto sarà, inoltre, progetto residente, in collaborazione con Auditorium.

Tosca dichiara:

“Quando abbiamo proposto questa forma rivisitata di “sarau”, ovvero un dopocena brasiliano fatto di passaparola e “passachitarra” in cui ci si scambiano chiacchiere e canzoni, non avevamo idea dell’accoglienza che questo spettacolo avrebbe ricevuto.

Nel tempo ho capito che questa condivisione è molto ricercata: il gioco, lo stare insieme è qualcosa di cui abbiamo tutti bisogno. Lo dico come artista ma anche come fruitrice. Che la formula funzioni è dimostrato dal fatto che i nostri spettacoli raggiungano il sold-out prima ancora di annunciare gli ospiti. Significa che il pubblico è ormai entrato nello spirito di D’Altro Canto”.

D’Altro Canto

D’Altro Canto è una serie di spettacoli a tema, scritti con Giorgio Cappozzo, Valentina Romano e Alessandro Greggia, per la direzione musicale di Joe Barbieri, parte da lontano cinque anni fa, nascendo a Rai Radio3 per trasformarsi prima in album e poi in evento teatrale.

Sul palco Tosca incontra altri amici artisti e in ogni appuntamento propone uno spunto da cui partire e attraverso la musica, riflessioni e aneddoti lo spazio si anima, coinvolgendo il pubblico in esplorazioni a volte sconosciute anche ai protagonisti.

Tosca racconta “Una piccola isola felice nel mare magnum di un tempo complesso, da cui non si cerca fuga, ma solo una chiave diversa per interpretarlo, senza subirlo, con grazia e ironia. Con i molti amici che mi verranno a trovare sarà un piacere e un onore condividere storie e regalare musica, accomunati da una visione affine dell’arte e della sua funzione emotiva, sociale e di crescita”.

Tosca in Auditorium 2024

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

lunedì 1 gennaio UNICO | 21:00 Sala Santa Cecilia

domenica 4 febbraio D’Altro canto | 21:00 Sala Petrassi

martedì 26 marzo D’Altro canto | 21:00 Sala Petrassi

giovedì 31 ottobre D’Altro canto | 21:00 Sala Petrassi

venerdì 13 dicembre D’Altro canto | 21:00 Sala Sinopoli

Tosca in Auditorium 2025

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

venerdì 21 febbraio D’Altro canto- Il Carnevale | 21:00 Sala Sinopoli

venerdì 16 maggio D’Altro canto – Il viaggio | 21:00 Sala Sinopoli

giovedì 9 ottobre D’Altro canto – Il tradimento | 21:00 Sala Sinopoli

venerdì 19 dicembre D’Altro canto – Il Natale | 21:00 Sala Sinopoli

Sul palco insieme a Tosca e i suoi ospiti i musicisti: Lorenzo Apicella (pianoforte), Massimo De Lorenzi (chitarra), Fabia Salvucci (percussioni e voce), Luca Scorziello (percussioni e batteria) e Arabella Rustico (contrabbasso).

D’Altro Canto è una produzione Don Chisciotte e Do7 in collaborazione con Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Immagine di copertina di Fabio Lovino.

