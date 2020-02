Tosca dopo il Festival “Morabeza” (New Edition) e via in tour

Sanremo 2020 Tosca quest’anno è tornata in gara al Festival della Canzone Italiana con il brano Ho amato tutto scritto e arrangiato da Pietro Cantarelli.

Tosca alla fine delle prime due serata, con la votazione della sola demoscopica, si è classificata all’ottavo posto.

Sanremo 2020 Tosca Ho amato tutto

“Voglio portare idealmente su quel palco tutta la musica di nicchia tutti gli artisti della famiglia di cui faccio parte.

Quelli un po’ in ombra che lavorano a testa bassa, che macinano km e km, quelli che ogni giorno si sentono dire che meriterebbero di più, sì proprio quelli lì.

E porto con me idealmente tutte le donne artiste con cui ho condiviso il palco e le emozioni in questi anni.

Quelle che nonostante le chiusure, lavorano sodo, sorridono, sono mamme, compagne, rocce e sognatrici.

E non mollano mai. Voglio portare ogni tassello di vita vissuta in giro per il mondo, i giorni con i miei musicisti (la mia famiglia) a cercare una nota, un giro d’archi.

E porto nel cuore tutti i giovani artisti il cui entusiasmo mi ha arricchita in questi anni. Spero di essere all’altezza!”

Giovedì 6 febbraio nella serata speciale di Sanremo 70 dedicata alle cover, canzoni che hanno segnato la storia del Festival, Tosca ospiterà sul palco Silvia Perez Cruz, voce tra le più belle e ammalianti della Spagna di oggi, per eseguire insieme Piazza Grande di Lucio Dalla e Ron.

Tosca Morabeza new edition

Tosca ha all’attivo nove dischi in studio e sei live, il suo ultimo lavoro in studio Morabeza è uscito a ottobre 2019 ed è nato al termine di lungo viaggio attraverso i paesi del mondo.

Il disco è stato prodotto e arrangiato da Joe Barbieri e contiene canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo, cantate in quattro lingue con grandi artisti che Tosca ha incontrato in questo viaggio: Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Cyrille Aimée, Luisa Sobral, Lenine, Awa Ly, Vincent Ségal, Lofti Bouchnak, Cèzar Mendes, Gabriele Mirabassi e Nicola Stilo.

Morabeza torna nei negozi in una nuova versione dal 14 febbraio ma non solo… nel mese di marzo uscirà anche il 45 giri contenente sul lato A il brano di Sanremo e sul lato B la cover di Piazza Grande.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Tosca tornerà protagonista sui palchi dei teatri di molte città europee con Morabeza Tour, un concerto per creare attimi infiniti di musica pura.

Queste le prime date:

13 marzo 2020 Madrid – Café Berlin

14 marzo 2020 Barcellona – Jamboree

01 aprile 2020 Parigi – Studio de l’Ermitage

05 maggio 2020 Asti – Teatro Alfieri

06 maggio 2020 Milano – Blue Note

14 maggio 2020 Roma – Auditorium Parco della Musica

15 maggio 2020 Porto Sant’Elpidio (FM) – Teatro delle Api

22 maggio 2020 Mestre (VE) – Centro Culturale Candiani

Il tour è una produzione Leave Music | Officina Teatrale in collaborazione con OTR Jazz & Classic | Vertigo Music Booking.