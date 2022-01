I Jalisse pubblicano “È proprio questo quello che ci manca”, il brano presentato al Festival di Sanremo 2022

Sanremo 2022 Jalisse È proprio questo quello che ci manca è il brano presentato dal duo al Festival di Sanremo 2022 e scartato dal direttore artistico Amadeus.

Sarà possibile finalmente ascoltare la canzone a partire da martedì 18 gennaio. Il pezzo è scritto, arrangiato e interpretato dai Jalisse.

A 25 anni dalla vittoria al Festival di Sanremo con Fiumi di parole e del 4° posto all’Eurovision Song Contest rappresentando l’Italia a Dublino, con 30 anni di collaborazione artistica e di vita insieme, Alessandra e Fabio continuano a produrre i loro progetti come artigiani della musica.

Ecco come parlano di questa nuova canzone…

Alessandra: “Il brano vuole guardare al futuro ricordando il nostro passato. Penso a mio papà infermiere a mamma casalinga: ci siamo sempre tirati su le maniche in tutta la nostra vita e lo facciamo ancora oggi, mettendoci in gioco e in discussione”.

Fabio: “Io sono nato nel bar di viale Marconi a Roma. La prima tastiera l’ho comprata a 14 anni, lavorando e studiando con grandi sacrifici di chi non ha certezze nel mondo dello spettacolo, ma con il sogno di salire sul palco e ricordo le grandi cene tutti insieme”.

Su questi ideali di unità e amicizia, i Jalisse costruiscono i progetti musicali dal 1992, anno nel quale si sono innamorati e hanno iniziato a lavorare insieme con la loro etichetta indipendente.

Dai progetti Cantautori nelle scuole ai saggi con la Professoressa Montalcini, dalla sala prove con i detenuti del San Vittore, passando per il brano dedicato ai nonni persi durante il Covid19, alla riflessione sui bimbi di Bibiano con il brano “Immobili”, e ancora “Non aver paura di chiamarlo amore” in concorso nei Festival internazionali nel docu-film “L’incanto e la delizia” di Francesco Zarzana ed altre novità che verranno svelati nei prossimi mesi.

Sanremo 2022 Jalisse È proprio questo quello che ci manca testo

“Di quelle tavolate di polenta e sugo

le corse a nascondino per trovare un buco

e farsi dire “preso” da una mano come un laccio

e una carezza si trasforma nel tuo primo bacio

guarda allo specchio adesso tu

prenditi il sogno tuo

che non è irraggiungibile”

Testo completo in arrivo…