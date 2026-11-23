Mina nel nuovo album dei Måneskin: è l’indiscrezione firmata oggi, lunedì 23 novembre, da Andrea Spinelli sul Quotidiano Nazionale. La band avrebbe mandato a Mina un paio di canzoni, e lei ne avrebbe scelta una su cui si sono trovati tutti d’accordo, per un disco in uscita a febbraio.

Il nuovo album dei Måneskin con Mina secondo il Quotidiano Nazionale

Al momento né la band né Mina hanno confermato il duetto. Secondo Spinelli, il successore di Rush! conterrebbe un solo brano in italiano e uno in spagnolo, mentre tutto il resto sarebbe in inglese, con la gestione del disco affidata a Sony Music negli Stati Uniti come per il precedente.

Il duetto con Mina servirebbe ai Måneskin per ripartire dall’Italia: nella lettura del Quotidiano Nazionale, il primo obiettivo del nuovo album sarebbero le classifiche italiane e latine, prima del rilancio sul mercato internazionale dopo gli anni dei progetti solisti.

La reunion della band, intanto, è ufficiale: l’11 novembre i Måneskin sono comparsi nel cast del Coachella 2027. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio suoneranno il 10 e il 17 aprile in California, nelle giornate che hanno Tame Impala come nome di punta.

Il Quotidiano Nazionale rilancia anche l’ipotesi Sanremo, con la band che potrebbe usare il Festival per presentare il quarto album. A settembre Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, aveva detto di non sapere se i Måneskin si sarebbero riuniti, lasciando comunque valido il loro invito all’Ariston.

Per Mina il duetto arriverebbe dopo l’album Dilettevoli inedite eccedenze, uscito venerdì 9 ottobre per PDU: dieci cover, nove delle quali mai pubblicate prima.