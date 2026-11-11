I Måneskin tornano dal vivo al Coachella 2027, in California: la band si esibirà in due concerti, il 10 e il 17 aprile, nelle stesse giornate di Tame Impala, Phoebe Bridgers e Weezer.

Il festival si tiene all’Empire Polo Club di Indio in due weekend, dal 9 all’11 e dal 16 al 18 aprile 2027, e i Måneskin sono in programma nel sabato di entrambi, la giornata che ha Tame Impala come nome di punta.

Måneskin al Coachella 2027: la reunion dopo i progetti solisti

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio tornano a suonare insieme dopo diversi anni in cui i componenti si sono dedicati a progetti solisti. Per la band romana è un ritorno al festival californiano, dopo il Coachella 2022, dove aveva aperto lo show con Zitti e buoni.

Nuovo disco e Sanremo 2027: nessun annuncio dei Måneskin

Non è ancora noto quando i Måneskin torneranno con nuova musica: al momento non risultano annunci su un nuovo album o su un ritorno discografico.

Non ci sono ancora informazioni nemmeno sulla possibile presenza dei Måneskin al Festival di Sanremo. Se ne era parlato perché il loro manager, Fabrizio Ferraguzzo, affianca Stefano De Martino nella direzione artistica, e il conduttore a settembre aveva detto di non sapere se la band si sarebbe riunita, lasciando però valido l’invito all’Ariston.