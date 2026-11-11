ENÈ ha pubblicato venerdì 6 novembre su tutte le piattaforme digitali il singolo GEMINI per One More / Visionary Sapiens, con la distribuzione di ADA/Warner Music Italy. Il pezzo è prodotto da Celo.

ENÈ, il significato di GEMINI

GEMINI è una power ballad pop intima che affronta il confine tra amore e dipendenza affettiva. Il brano è rivolto a chiunque si sia sentito “vivo a metà” lontano dalla persona amata.

ENÈ racconta il brano: “Ascoltare GEMINI è come guardare una vecchia foto con quella persona, un ricordo felice abbracciato dalla malinconia. È stato il primo brano scritto interamente da sola con il mio producer e probabilmente quello che ha dato una direzione più chiara per i brani successivi.”

L’artista prosegue: “Un brano che mi ha permesso di riconoscere la mia dipendenza affettiva e successivamente di affrontare la rottura. Mi fa sorridere e piangere allo stesso tempo, quindi vuol dire che forse ho fatto bene il mio lavoro.”

Con GEMINI, ENÈ prosegue il suo racconto di storie autentiche tra sonorità delicate e attuali e dà vita a un pezzo che è insieme ricordo, ferita e punto di svolta.

Chi è ENÈ

ENÈ è una cantautrice e autrice pugliese, classe 2002, che ha fatto della scrittura una necessità. Attraverso una voce intensa e uno sguardo profondo, l’artista realizza brani che invitano a fermarsi e a guardarsi dentro.

Tra il 2025 e il 2026 ENÈ ha aperto tre date del tour di Alfa e l’intero tour nei club di Sarah Toscano.