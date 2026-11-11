twentyone21 ha pubblicato venerdì 6 novembre il suo nuovo EP KILO2, disponibile per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Il progetto rappresenta il secondo capitolo del suo percorso discografico, arrivato a pochi mesi dal debutto con KILO1 e dalla collaborazione con Dagood YL nel brano NENA.

Insieme all’uscita del progetto su tutte le piattaforme digitali, l’artista ha condiviso sul suo canale YouTube una live session in cui ha eseguito alcuni dei brani estratti dall’EP.

Il progetto è stato anticipato il 23 ottobre dal brano SUL KILO e nei giorni scorsi dall’estratto PALO, diffuso in anteprima sui social dell’artista.

twentyone21 e KILO2 tra narcos, corrido trap e bilinguismo

Il trailer di lancio diffuso sui social presenta l’estetica e l’immaginario del disco, ambientato tra club notturni e riferimenti al mondo narcos.

twentyone21 propone una versione romana del corridos tumbado (o corrido trap), genere portato al successo da artisti come Peso Pluma e Natanael Cano. Lo stile fonde i bassi della trap con la musica messicana tradizionale, unendo trombe, chitarre e guitarrón dei Mariachi.

Anche in KILO2 twentyone21 alterna italiano e spagnolo nei suoi testi. Questa commistione di lingue e culture nasce da un’esigenza espressiva spontanea, che si inserisce in una scena e in una fanbase sempre più aperte a sonorità internazionali e senza confini.

La tracklist di KILO2

L’EP è composto da cinque brani, tra i quali PERCO Y CODEINE con Dagood YL del collettivo 800klan.

# Titolo 1 CHOCOLATE 2 PALO 3 SUL KILO 4 ME ACOSTUMBRE 5 PERCO Y CODEINE (feat. DaGood YL)

Chi è twentyone21

twentyone21 è un artista classe 2001 della scena urban romana che unisce trap e melodie contemporanee. Considerato tra i pionieri del genere corrido tumbado in Italia insieme ad altri colleghi come Dagood YL, racconta spaccati personali e generazionali con uno stile diretto e di impatto.

La sua musica si ispira al corrido messicano originale, riprendendone il racconto di strada e le sonorità acustiche di chitarre e fiati. L’artista fonde la tradizione con i ritmi e l’estetica di trap e hip-hop, creando un sound moderno e in continua evoluzione.

Dopo Camicia e Zanotti in collaborazione con Dagood YL, twentyone21 pubblica il 23 luglio 2026 l’EP d’esordio KILO1, un progetto di quattro brani trainato dal singolo omonimo KILO che ha superato 1 milione di streaming.